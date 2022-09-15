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Manisa'da hijyenik olmayan kokoreç imalathanesine inceleme
Manisa'da hijyenik olmayan kokoreç imalathanesine inceleme
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T15:33+0300
2022-09-15T15:33+0300
yaşam
manisa
kokoreç
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Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu. Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.
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manisa, kokoreç
manisa, kokoreç

Manisa'da hijyenik olmayan kokoreç imalathanesine inceleme

15:33 15.09.2022
© DHAManisa kokoreç
Manisa kokoreç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu. Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.
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