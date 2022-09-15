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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/guterres-erdoganla-rus-amonyum-nitratinin-ukrayna-uzerinden-ihracatini-gorusuyoruz-1061234064.html
Guterres: Erdoğan'la Rus amonyum nitratının Ukrayna üzerinden ihracatını görüşüyoruz
Guterres: Erdoğan'la Rus amonyum nitratının Ukrayna üzerinden ihracatını görüşüyoruz
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rus amonyum nitratının Ukrayna'dan geçen boru hattıyla ihraç edilmesi konusunda... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T19:18+0300
2022-09-15T19:18+0300
ukrayna krizi
guterres
antonio guterres
nitrat
amonyum nitrat
ukrayna
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
gübre
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Guterres, 20 Eylül'de New York'ta dünya liderlerini bir araya getirecek en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Ukrayna krizindeki tarafların ateşkesin, BM Şartı ve uluslararası hukuka dayalı barışın gerekliliğini anlamasının biraz zaman alacağını ama bu yapacak çok bir şey olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Guterres, "BM ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın dramatik sonuçlarına çözüm bulma konusunda sağlam bir ortaklığı var. Karadeniz Tahıl Girişimi BM ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben bizzat anlaşmanın devam etmesi için uğraşıyoruz. Aynı zamanda şu anda aynı kanallar üzerinden Ukrayna'dan geçen bir boru hattıyla Rusya'nın amonyum nitrat ihracatı olasılığını görüşüyoruz. Ukrayna'daki savaşın etkilerini en aza indirgemek için Türkiye ve BM çok sıkı çalışıyoruz. Örneğin bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla Semerkant'ta görüşecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile görüşürken mesajlarımızın oldukça benzer olacağına inanıyorum çünkü Türkiye de BM de barış için uğraşıyor" dedi.'Çözülmesi gereken ilk sorun Rus gıda ve gübresinin uluslararası pazarlara erişimi'Şu anda çözülmesi gereken ilk sorunun Rus gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara erişimi olduğunun altını çizen Guterres, "Hala birtakım engeller var, daha önce defalarca tekrarlanan 'yaptırımların gıda ve gübreyi etkilemediği' söyleminin gerçeğe dönüşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve ABD, AB ve diğer ortaklarla çalışıyoruz" diye konuştu.'Rus gübresine çok ihtiyacımız var'"Gübre pazarında daralma olduğu bir dönemde Rus gübresine çok ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde insanlar gübre sıkıntısı nedeniyle topraklarının hepsini ekemiyor. Ukrayna üzerinden Rusya'dan amonyum nitrat ihracatını hedefleyen bir müzakere yürütüyoruz. Bu yüzden elde edilen kazanımları korumak ve bu kazanımları genişletmek için çok çalışıyoruz" diye devam eden Guterres, bu noktada Türkiye ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20220820/guterres-anlasmanin-diger-kismi-rus-gida-ve-gubresinin-kuresel-pazarlara-engelsiz-erisimidir-1060180451.html
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guterres, antonio guterres, nitrat, amonyum nitrat, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, gübre
guterres, antonio guterres, nitrat, amonyum nitrat, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, gübre

Guterres: Erdoğan'la Rus amonyum nitratının Ukrayna üzerinden ihracatını görüşüyoruz

19:18 15.09.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rus amonyum nitratının Ukrayna'dan geçen boru hattıyla ihraç edilmesi konusunda görüşme yaptıklarını söyledi.
Guterres, 20 Eylül'de New York'ta dünya liderlerini bir araya getirecek en büyük diplomasi forumu olan BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Ukrayna krizindeki tarafların ateşkesin, BM Şartı ve uluslararası hukuka dayalı barışın gerekliliğini anlamasının biraz zaman alacağını ama bu yapacak çok bir şey olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Guterres, "BM ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın dramatik sonuçlarına çözüm bulma konusunda sağlam bir ortaklığı var. Karadeniz Tahıl Girişimi BM ve Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben bizzat anlaşmanın devam etmesi için uğraşıyoruz. Aynı zamanda şu anda aynı kanallar üzerinden Ukrayna'dan geçen bir boru hattıyla Rusya'nın amonyum nitrat ihracatı olasılığını görüşüyoruz. Ukrayna'daki savaşın etkilerini en aza indirgemek için Türkiye ve BM çok sıkı çalışıyoruz. Örneğin bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla Semerkant'ta görüşecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile görüşürken mesajlarımızın oldukça benzer olacağına inanıyorum çünkü Türkiye de BM de barış için uğraşıyor" dedi.

'Çözülmesi gereken ilk sorun Rus gıda ve gübresinin uluslararası pazarlara erişimi'

Şu anda çözülmesi gereken ilk sorunun Rus gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara erişimi olduğunun altını çizen Guterres, "Hala birtakım engeller var, daha önce defalarca tekrarlanan 'yaptırımların gıda ve gübreyi etkilemediği' söyleminin gerçeğe dönüşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve ABD, AB ve diğer ortaklarla çalışıyoruz" diye konuştu.

'Rus gübresine çok ihtiyacımız var'

"Gübre pazarında daralma olduğu bir dönemde Rus gübresine çok ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde insanlar gübre sıkıntısı nedeniyle topraklarının hepsini ekemiyor. Ukrayna üzerinden Rusya'dan amonyum nitrat ihracatını hedefleyen bir müzakere yürütüyoruz. Bu yüzden elde edilen kazanımları korumak ve bu kazanımları genişletmek için çok çalışıyoruz" diye devam eden Guterres, bu noktada Türkiye ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
Ukrayna krizi
Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir
20 Ağustos, 17:57
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