https://sputniknews.com.tr/20220820/guterres-anlasmanin-diger-kismi-rus-gida-ve-gubresinin-kuresel-pazarlara-engelsiz-erisimidir-1060180451.html

Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir

Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir

BM Genel Sekreteri Guterres, Tahıl anlaşmasına ilişkin, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T17:57+0300

2022-08-20T17:57+0300

2022-08-20T18:00+0300

ukrayna krizi

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

istanbul

tahıl

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Guterres, daha sonra burada incelemelerde bulundu.Ardından Bakan Akar ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, sıcak karşılama için Akar ve Türk hükümetine teşekkür etti.Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:'2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir'Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için işbirliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz. Bu nedenle, bu girişimlerde yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım. Birleşmiş Milletler'in tam taahhüdüne güvenebilirsiniz” diye konuştu.Gemileri görünce duygulandığını söyleyen Guterres, "Çok duygulandım. Bir başka gemide bu operasyondaki en büyük gemilerden bir tanesi, boğaz yakınlarında, onu da gördüğüm zaman çok duygulandım. Bu insanlık için önemli ve büyük çalışma. Her zaman bizi umut kurtarabilir. Gördüğümüz şey bu bende bu umut var. Barış insanlık için en önemli unsurdur, barış dünyanın bu bölgesine de gelir umudunu taşıyorum. Bu noktada çok istisnai bir ruh içinde çalışma yürütülüyor. Çünkü oldukça karmaşık bir süreç bu. Bu süreçte hepimiz barış istiyoruz, barış görmek istiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, istanbul, tahıl