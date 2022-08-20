https://sputniknews.com.tr/20220820/guterres-anlasmanin-diger-kismi-rus-gida-ve-gubresinin-kuresel-pazarlara-engelsiz-erisimidir-1060180451.html
Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir
Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir
BM Genel Sekreteri Guterres, Tahıl anlaşmasına ilişkin, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T17:57+0300
2022-08-20T17:57+0300
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ukrayna krizi
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
istanbul
tahıl
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Guterres, daha sonra burada incelemelerde bulundu.Ardından Bakan Akar ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, sıcak karşılama için Akar ve Türk hükümetine teşekkür etti.Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:'2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir'Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için işbirliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz. Bu nedenle, bu girişimlerde yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım. Birleşmiş Milletler'in tam taahhüdüne güvenebilirsiniz” diye konuştu.Gemileri görünce duygulandığını söyleyen Guterres, "Çok duygulandım. Bir başka gemide bu operasyondaki en büyük gemilerden bir tanesi, boğaz yakınlarında, onu da gördüğüm zaman çok duygulandım. Bu insanlık için önemli ve büyük çalışma. Her zaman bizi umut kurtarabilir. Gördüğümüz şey bu bende bu umut var. Barış insanlık için en önemli unsurdur, barış dünyanın bu bölgesine de gelir umudunu taşıyorum. Bu noktada çok istisnai bir ruh içinde çalışma yürütülüyor. Çünkü oldukça karmaşık bir süreç bu. Bu süreçte hepimiz barış istiyoruz, barış görmek istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html
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bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, istanbul, tahıl
bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, istanbul, tahıl
Guterres: Anlaşmanın diğer kısmı, Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir
17:57 20.08.2022 (güncellendi: 18:00 20.08.2022) Abone ol
BM Genel Sekreteri Guterres, Tahıl anlaşmasına ilişkin, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir" açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Guterres, daha sonra burada incelemelerde bulundu.
Ardından Bakan Akar ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, sıcak karşılama için Akar ve Türk hükümetine teşekkür etti.
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı. Ukrayna, Rus, Türk ve Birleşmiş Milletler ekiplerinin Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışlarında Karadeniz'den geçen gemilerde ortak incelemeler yaptığı Marmara Denizi'nden yeni döndüm. Ne kadar dikkat çekici ve ilham verici bir operasyon. Az önce, şiddetli açlık çekenlere acilen ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Afrika boynuzuna yelken açmayı bekleyen bir World Food Progamme charter gemisi - Brave Commander gördüm. Daha dün, Odesa limanındaydım ve bir gemiye buğday yükünün yüklenmesini ilk elden gördüm. Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu, dünyadaki pek çok kişi için umut yüklemesiydi. Ama unutmayalım ki burada İstanbul'da ve Odesa'da gördüklerimiz çözümün sadece görünen kısmı. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırıma tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlarına engelsiz erişimdir. Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için işbirliği yapması önemlidir.”
'2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir'
Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için işbirliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir" değerlendirmesini yaptı.
Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz. Bu nedenle, bu girişimlerde yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım. Birleşmiş Milletler'in tam taahhüdüne güvenebilirsiniz” diye konuştu.
Gemileri görünce duygulandığını söyleyen Guterres, "Çok duygulandım. Bir başka gemide bu operasyondaki en büyük gemilerden bir tanesi, boğaz yakınlarında, onu da gördüğüm zaman çok duygulandım. Bu insanlık için önemli ve büyük çalışma. Her zaman bizi umut kurtarabilir. Gördüğümüz şey bu bende bu umut var. Barış insanlık için en önemli unsurdur, barış dünyanın bu bölgesine de gelir umudunu taşıyorum. Bu noktada çok istisnai bir ruh içinde çalışma yürütülüyor. Çünkü oldukça karmaşık bir süreç bu. Bu süreçte hepimiz barış istiyoruz, barış görmek istiyoruz” dedi.