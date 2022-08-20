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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti
Milli Savunma Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T16:08+0300
2022-08-20T16:28+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
tahıl
tahıl sevkiyatı
ukrayna
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Ukrayna'daki tahıl sevkiyatı konusunda bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bakan Hulusi Akar, "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir" dedi.
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hulusi akar, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna
hulusi akar, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna

Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti

16:08 20.08.2022 (güncellendi: 16:28 20.08.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Ukrayna'daki tahıl sevkiyatı konusunda bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bakan Hulusi Akar, "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir" dedi.
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