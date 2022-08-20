https://sputniknews.com.tr/20220820/bakan-akar-ukrayna-limanlarindan-toplam-656-bin-349-ton-tahil-sevkiyati-gerceklestirilmisti-1060177953.html

Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti

Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti

Milli Savunma Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T16:08+0300

2022-08-20T16:08+0300

2022-08-20T16:28+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

tahıl

tahıl sevkiyatı

ukrayna

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Ukrayna'daki tahıl sevkiyatı konusunda bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bakan Hulusi Akar, "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir" dedi.

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2022

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hulusi akar, tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna