https://sputniknews.com.tr/20220915/giyim-devi-patagonianin-milyarder-sahibi-sirketi-iklim-kriziyle-mucadele-hareketlerine-devretti-1061218210.html

Giyim devi Patagonia'nın milyarder sahibi, şirketi iklim kriziyle mücadele vakfına devretti

Giyim devi Patagonia'nın milyarder sahibi, şirketi iklim kriziyle mücadele vakfına devretti

ABD merkezli outdoor giyim markası Patagonia'nın milyarder kurucusu Yvon Chouinard, milyarlarca dolar değerindeki şirketin tüm kârlarını iklim kriziyle... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T12:44+0300

2022-09-15T12:44+0300

2022-09-15T12:52+0300

yaşam

çevre

çevreciler

iklim değişikliği

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iklim krizi

bağış

şirket

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Amerikalı bir milyarder iş insanı olmasının yanı sıra aralarında dağcılık, sörf ve kano gibi sporlara ilgi duyan bir çevreci hayırsever olarak bilinen 83 yaşındaki Yvon Chouinard iklim kriziyle mücadeleye katkı için sıra dışı bir adım attı.Dünyaca ünlü outdoor giyim markası Patagonia'nın sahibi olan Chouinard, şirket için kullanılmayan tüm kârın iklim değişikliği ile mücadele eden bir vakfa aktarılacağını duyurdu.'Dünya artık bizim tek hissedarımız'Patagonia’nın internet sitesinde kararla ilgili yaptığı açıklamada Chouinard, "Dünya artık bizim tek hissedarımız. Bütün kârlar, sonsuza kadar, 'gezegenimizi kurtarma' görevine aktarılacak” ifadelerini kullandı:Kararı alırken üzerinde düşündüğü seçenekler arasında şirketi tamamen satıp parayı söz konusu vakıflara bağışlamanın da bulunduğunu belirten Chouinard, ancak satın alacak kişinin şirketin değerlerini koruyacağından emin olamadığı için bu fikirden vazgeçtiğini kaydetti.'Kapitalist modeli çürüten bir örnek'Patagonya yönetim kurulu başkanı Charles Conn, çarşamba günü Fortune dergisinde yayınlanan yazısında, Patagonya'nın yeni hisse paylaşımının, kâr dışındaki kurumsal hedeflerin sadece yatırımcıları şaşırttığı eski hissedar kapitalizm modelini çürüten bir örnek oluşturmak için tasarlandığını yazdı:Hissedarlık nasıl çalışacak?Açıklamaya göre şirket iki vakfa devredilecek. Plana göre şirketin oy hakkı olmayan yüzde 98’lik hissesi iklim değişikliği ile mücadele için çalışan Holdfast Collective isimli vakfa aktarılacak.Aile tarafından şirketin ilkelerini korumak amaçlı kurulan Patagonia Purpose Trust’a ise oy hakkı olan yüzde 2’lik hisse bırakılacak. Patagonia kâr odaklı bir şirket olmaya devam edecek ancak bu yeni yapıda aile artık şirketin sahibi olmayacak ve şirketten gelir elde edemeyecek. Hatta ABD basınına yansıyan haberlere göre aile, söz konusu yüklü bağış nedeniyle vergi yükümlülüğü ile karşılaşabilir.'Hiçbir zaman işadamı olmak istemedim'Kişisel serveti 1.5 milyar dolar olarak bilinen Chouinard daha önce verdiği bir röportajda hiçbir zaman işadamı olmak istemediğini, birlikte dağ tırmanıcılığı yaptığı arkadaşları için dağcılık malzemeleri yapmak için başladığı yolculukta daha sonra giyim sektörüne girdiğini belirtmişti.Chouinard, New York Times gazetesine verdiği röportajda, uzun yıllar dağcılık yapmaya gittiği yerlerde bir minibüste yaşamasının ardından bir 'milyarder' olarak görüldüğünü fark ettiğinde sinirlendiğini şu şekilde anlatmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20220912/isvec-yapimi-iklim-aktivisti-gretanin-benzeri-siyasileri-azarlayip-insanlar-oluyor-diye-agladi--1061090614.html

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çevre, çevreciler, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, iklim krizi, bağış, şirket