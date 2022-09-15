https://sputniknews.com.tr/20220915/fransada-enerji-krizi-kis-aylarinda-gunde-2-saatlik-elektrik-kesintisi-olabilir-1061230216.html

Fransa'da enerji krizi: 'Kış aylarında günde 2 saatlik elektrik kesintisi olabilir'

Fransa'da enerji krizi: 'Kış aylarında günde 2 saatlik elektrik kesintisi olabilir'

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin pek çoğu enerji kriziyle karşı karşıya. Kış ayları yaklaşırken... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T17:53+0300

2022-09-15T17:53+0300

2022-09-15T17:57+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

elektrik

elektrik kesintisi

elektrik santrali

nükleer enerji

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Fransa'da kış aylarında yaşanacak enerji krizine dair açıklamalarda bulunan elektrik dağıtım idaresi yetkilisi, Fransız vatandaşlarının günde 2 saate kadar elektrik kesintisiyle karşılaşabileceği yönünde uyarıda bulundu.Kış aylarında normal koşullarda enerji tedariğinde bir sorun yaşanmayacağı ancak beklenenden daha soğuk bir hava ile karşılaşılması durumunda farbrikaların bazı üretim hatlarını kapatması ya da haftanın bir günü üretimi azaltmak zorunda kalabileceği bildirildi. Bir diğer olumsuz senaryo ise farbrikalardaki kısıtlamaların yeterli olmaması.Ülkenin ulusal elektrik sistemi idaresi RTE'nin direktörü Thomas Veyrenc, böylesi bir senaryoda hanelere sağlanan elektrikte günde 2 saate kadar kesinti yapılabileceğini belirtti.BFM TV'ye konuşan Veyrenc, kesintilerin sabah erken ya da akşam saatlerinde yapılacağını ifade etti.'Ülkenin karanlığa bürünmesi mümkün değil'Orta seviyedeki bir senaryonun 'öncelikle şu anda ortaklık yaptıkları firmalardan enerji tüketiminin gönüllü olarak azaltılmasını istemeyi' gerektireceğini kaydeden Veyrenc, en kötü senaryonun ise 'çok az muhtemel' olduğunu belirterek ülkenin tamamen karanlığa bürünmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.Vatandaşları elektrik kesintisi konusunda uyarmak için uygulama geliştirildiÖte yandan, Fransa'da elektrik şebekesindeki gerilim seviyesi konusunda vatandaşlara uyarı gönderilmesini amaçlayan yeni bir uygulama geliştirildi. Eylül ayı sonunda kullanılmaya başlanacak olan 'Ecowatt' adlı uygulama vatandaşları olası elektrik kesintileri konusunda uyarmak için bir trafik ışığı sistemi kullanacak. Uygulama aynı zamanda enerji kullanımını tasarruflu hale getirmek için kullanıcılara evlerindeki ısıtma derecesini düşürmek ya da kapatmak gibi 'çevre dostu' adımlar önerecek.Fransa'da ve Avrupa'da enerji kriziABD'den sonra dünyanın en fazla nükleer santraline ev sahipliği yapan Fransa'nın Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizinden diğer Avrupa ülkelerine nispeten daha az etkilenmesi bekleniyordu. Ancak daha önce eşi görülmemiş sayıdaki reaktör kesintisi, Fransız nükleer enerji üretimini 30 yılın en düşük seviyesine getirerek Avrupa çapındaki enerji krizine katkıda bulundu.RTE Direktörü Veyrenc, Fransa'daki nükleer santrallerle ilgili sorunların çözülmemesi durumunda ülkenin kışı daha da kötü geçireceğini söyledi."Fransa'da nükleer (ve hidroelektrik) üretiminde bir kriz var" diyen Veyrenc, küresel ısınma nedeniyle şiddeti giderek artan kuraklığın Fransa'daki ikinci en büyük elektrik kaynağı olan hidroelektrik üretimini azalttığını kaydetti.Fransa kış ayları için yeterli ölçüde enerji üretilememesi durumunda Almanya'dan elektrik ithal etmeyi planlıyor.

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fransa, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, nükleer enerji