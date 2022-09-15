https://sputniknews.com.tr/20220915/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-karakolda-imza-verdi-1061225536.html
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T16:01+0300
2022-09-15T16:01+0300
2022-09-15T16:10+0300
yaşam
gülşen
şarkı
karakol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061225909_0:0:1628:915_1920x0_80_0_0_7542189974f39bab5b05215f281a2581.jpg
Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan Gülşen, karakola giderek imza verdi.Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti. Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-ilk-konserini-kartalda-verecek-1061141650.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061225909_43:0:1319:957_1920x0_80_0_0_e2c010ba97f89d689a40f79af4fc227e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, şarkı, karakol
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
16:01 15.09.2022 (güncellendi: 16:10 15.09.2022) Abone ol
Ev hapsi kaldırılan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.
Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan Gülşen, karakola giderek imza verdi.
Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.
Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.