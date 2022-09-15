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https://sputniknews.com.tr/20220915/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-karakolda-imza-verdi-1061225536.html
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T16:01+0300
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yaşam
gülşen
şarkı
karakol
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Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan Gülşen, karakola giderek imza verdi.Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti. Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-ilk-konserini-kartalda-verecek-1061141650.html
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gülşen, şarkı, karakol
gülşen, şarkı, karakol

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

16:01 15.09.2022 (güncellendi: 16:10 15.09.2022)
© DHAEv hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Ev hapsi kaldırılan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.
Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan Gülşen, karakola giderek imza verdi.
Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.
Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
YAŞAM
Ev hapsi kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal'da verecek
13 Eylül, 18:24
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