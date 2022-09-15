https://sputniknews.com.tr/20220915/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-karakolda-imza-verdi-1061225536.html

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

Ev hapsi kaldırılan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T16:01+0300

2022-09-15T16:01+0300

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yaşam

gülşen

şarkı

karakol

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Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan Gülşen, karakola giderek imza verdi.Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti. Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

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gülşen, şarkı, karakol