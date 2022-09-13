https://sputniknews.com.tr/20220913/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-ilk-konserini-kartalda-verecek-1061141650.html
Ev hapsi kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal'da verecek
Ev hapsi kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal'da verecek
Hakkındaki ev hapsi dün kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal’da verecek. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:24+0300
2022-09-13T18:24+0300
2022-09-13T18:24+0300
yaşam
gülşen
konser
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HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti.Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.Dün verilen kararda da Gülşen'in yurt dışı yasağı ve imza şartı konularak ev hapsi kaldırılmıştı.
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gülşen, konser
Ev hapsi kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal'da verecek
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Hakkındaki ev hapsi dün kaldırılan Gülşen ilk konserini Kartal’da verecek.
HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre
, Gülşen’in avukatı Emek Emre,
Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti.
Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.
Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 25 Ağustos'ta tutuklanmış, 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Dün verilen kararda da Gülşen'in yurt dışı yasağı ve imza şartı konularak ev hapsi kaldırılmıştı.