https://sputniknews.com.tr/20220915/erdogan-sanghay-isbirligi-orgutu-22-devlet-baskanlari-zirvesine-katilmak-uzere-ozbekistanda-1061223028.html

Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da

Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T14:52+0300

2022-09-15T14:52+0300

2022-09-15T14:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

özbekistan

şangay işbirliği örgütü

semerkant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061222759_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bf6b49a892ba6cf7350ec7842c585ea0.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak.Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da konuşacak.

https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ziyaretinin-ardindan-abdye-gidecek-1061213081.html

özbekistan

semerkant

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, özbekistan, şangay işbirliği örgütü, semerkant