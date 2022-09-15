https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ziyaretinin-ardindan-abdye-gidecek-1061213081.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinin ardından ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinin ardından ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 15-16 Eylül tarihlerinden Özbekistan'ı ziyaret edecek ve oradan da ABD'ye... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:52+0300
2022-09-15T09:52+0300
2022-09-15T09:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abd
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Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Burada Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirve oturumunun ardından ikili görüşmeler yapması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak.20 Eylül'de başlayacak olan Genel Kurul'da Erdoğan'ın da bir konuşma yapması planlanıyor.BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacağı öngörülüyor.Erdoğan burada Türk ve Amerikan iş insanlarıyla da görüşecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, abd
recep tayyip erdoğan, abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinin ardından ABD'ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 15-16 Eylül tarihlerinden Özbekistan'ı ziyaret edecek ve oradan da ABD'ye geçecek.
Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Burada Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirve oturumunun ardından ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak.
20 Eylül'de başlayacak olan Genel Kurul'da Erdoğan'ın da bir konuşma yapması planlanıyor.
BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacağı öngörülüyor.
Erdoğan burada Türk ve Amerikan iş insanlarıyla da görüşecek.