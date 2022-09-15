https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ziyaretinin-ardindan-abdye-gidecek-1061213081.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinin ardından ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretinin ardından ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan 15-16 Eylül tarihlerinden Özbekistan'ı ziyaret edecek ve oradan da ABD'ye... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T09:52+0300

2022-09-15T09:52+0300

2022-09-15T09:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abd

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Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Burada Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirve oturumunun ardından ikili görüşmeler yapması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacak.20 Eylül'de başlayacak olan Genel Kurul'da Erdoğan'ın da bir konuşma yapması planlanıyor.BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacağı öngörülüyor.Erdoğan burada Türk ve Amerikan iş insanlarıyla da görüşecek.

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2022

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recep tayyip erdoğan, abd