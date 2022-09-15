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https://sputniknews.com.tr/20220915/azerbaycan-ermenistan-ile-son-bir-haftada-yasanan-catismalarda-71-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061220527.html
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısının 71'e yükseldiğini... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T13:39+0300
2022-09-15T13:39+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
çatışma
silahlı çatışma
asker
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerinin listesini güncelledi.Ölen askerlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı listede 13 subay, 21 astsubay ve 37 er bulunduğu görüldü.Dün akşam ateşkes sağlandığı açıklanmıştıErmenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Bakü ve Erivan'ın uluslararası toplumun çabalarıyla dün akşam saat 20:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes sağladığını açıklamıştı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünkü açıklamasında, sınırda yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-catismalar-durdu-1061202505.html
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azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, asker
azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, asker

Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti

13:39 15.09.2022
© SputnikAzerbaycan Ermenistan
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerinin listesini güncelledi.
Ölen askerlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı listede 13 subay, 21 astsubay ve 37 er bulunduğu görüldü.

Dün akşam ateşkes sağlandığı açıklanmıştı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Bakü ve Erivan'ın uluslararası toplumun çabalarıyla dün akşam saat 20:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes sağladığını açıklamıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünkü açıklamasında, sınırda yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu.
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
DÜNYA
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu
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