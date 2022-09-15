https://sputniknews.com.tr/20220915/azerbaycan-ermenistan-ile-son-bir-haftada-yasanan-catismalarda-71-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061220527.html
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısının 71'e yükseldiğini... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T13:39+0300
2022-09-15T13:39+0300
2022-09-15T13:39+0300
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerinin listesini güncelledi.Ölen askerlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı listede 13 subay, 21 astsubay ve 37 er bulunduğu görüldü.Dün akşam ateşkes sağlandığı açıklanmıştıErmenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Bakü ve Erivan'ın uluslararası toplumun çabalarıyla dün akşam saat 20:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes sağladığını açıklamıştı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünkü açıklamasında, sınırda yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-catismalar-durdu-1061202505.html
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azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, asker
azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, asker
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerlerin sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerinin listesini güncelledi.
Ölen askerlerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı listede 13 subay, 21 astsubay ve 37 er bulunduğu görüldü.
Dün akşam ateşkes sağlandığı açıklanmıştı
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Bakü ve Erivan'ın uluslararası toplumun çabalarıyla dün akşam saat 20:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes sağladığını açıklamıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dünkü açıklamasında, sınırda yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü duyurmuştu.