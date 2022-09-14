https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-catismalar-durdu-1061202505.html
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan orduları arasında çıkan çatışmaların akşam saatlerinde durduğunu açıkladı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T23:00+0300
2022-09-14T23:00+0300
2022-09-15T00:44+0300
dünya
ermenistan
paşinyan
nikol paşinyan
ermenistan savunma bakanlığı
azerbaycan
çatışma
silahlı çatışma
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Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.'Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz'Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/erivanda-pasinyanin-istifasini-isteyen-protestocular-parlamento-binasi-onunde-eylem-yapti-1061202334.html
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ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan savunma bakanlığı, azerbaycan, çatışma, silahlı çatışma
ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan savunma bakanlığı, azerbaycan, çatışma, silahlı çatışma
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu
23:00 14.09.2022 (güncellendi: 00:44 15.09.2022) Abone ol
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan orduları arasında çıkan çatışmaların akşam saatlerinde durduğunu açıkladı.
Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.
Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
'Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz'
Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.