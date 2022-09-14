https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-ermenistan-ve-azerbaycan-arasindaki-catismalar-durdu-1061202505.html

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan orduları arasında çıkan çatışmaların akşam saatlerinde durduğunu açıkladı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T23:00+0300

2022-09-14T23:00+0300

2022-09-15T00:44+0300

dünya

ermenistan

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan savunma bakanlığı

azerbaycan

çatışma

silahlı çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1042935026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f401a48138ea84060bcdf3b8fcf232d3.jpg

Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.'Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz'Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220915/erivanda-pasinyanin-istifasini-isteyen-protestocular-parlamento-binasi-onunde-eylem-yapti-1061202334.html

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, ermenistan savunma bakanlığı, azerbaycan, çatışma, silahlı çatışma