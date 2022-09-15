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https://sputniknews.com.tr/20220915/erivanda-pasinyanin-istifasini-isteyen-protestocular-parlamento-binasi-onunde-eylem-yapti-1061202334.html
Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, parlamento binası önünde eylem yaptı
Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, parlamento binası önünde eylem yaptı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yüzlerce protestocu, parlamento binası önünde toplanarak, Bagramyan Caddesi’ni trafiğe kapattı. Göstericiler, Başbakan Nikol... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T00:41+0300
2022-09-15T00:49+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
paşinyan
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Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmaların ardından Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümetin istifası için başkent Erivan’daki meclis binası önünde toplandı.Protestocular, Paşinyan'a güvenoyu verilmemesini isteyerek hükümetin istifasını talep etti.Ermenistan polisi, protestocuları önlemek için meclis girişindeki sokağı trafiğe kapattı.Gün içinde yaşanan gerginliğin ardından akşam saatlerinden itibaren meclis önündeki gösterici sayısı arttı.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocular önünde toplandıkları meclis binasının kapılarını kırmaya çalıştığı görüldü.Görüntülerde, Başbakan Nikol Paşinyan’a slogan atarak istifa çağrısı yapan protestocuların, polis bariyerini aşmaya çalışması yer alıyor.Paylaşımlarda, Paşinyan'ın dün mecliste yaptığı konuşmasındaki Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istediği şeklindeki ifadelere göstericilerin tepki gösterdiği belirtiliyor.Göstericiler salı günü de Parlamento binasının dışında protesto düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220914/azerbaycandan-ermenistana-insani-ateskes-teklifi-1061190723.html
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ermenistan, azerbaycan, paşinyan
ermenistan, azerbaycan, paşinyan

Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, parlamento binası önünde eylem yaptı

00:41 15.09.2022 (güncellendi: 00:49 15.09.2022)
© SputnikErivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, parlamento binası önünde eylem yaptı
Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, parlamento binası önünde eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yüzlerce protestocu, parlamento binası önünde toplanarak, Bagramyan Caddesi’ni trafiğe kapattı. Göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etti.
Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmaların ardından Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümetin istifası için başkent Erivan’daki meclis binası önünde toplandı.

Protestocular, Paşinyan'a güvenoyu verilmemesini isteyerek hükümetin istifasını talep etti.
Ermenistan polisi, protestocuları önlemek için meclis girişindeki sokağı trafiğe kapattı.
Gün içinde yaşanan gerginliğin ardından akşam saatlerinden itibaren meclis önündeki gösterici sayısı arttı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocular önünde toplandıkları meclis binasının kapılarını kırmaya çalıştığı görüldü.
Görüntülerde, Başbakan Nikol Paşinyan’a slogan atarak istifa çağrısı yapan protestocuların, polis bariyerini aşmaya çalışması yer alıyor.
Paylaşımlarda, Paşinyan'ın dün mecliste yaptığı konuşmasındaki Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak istediği şeklindeki ifadelere göstericilerin tepki gösterdiği belirtiliyor.
Göstericiler salı günü de Parlamento binasının dışında protesto düzenlemişti.
Azerbaycan - Ermenistan - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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