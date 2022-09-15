https://sputniknews.com.tr/20220915/almanyada-urkutucu-elektrik-kesintisi-senaryosu-yuzlerce-olum-yagma-ve-kaos-1061224345.html

Almanya’da ürkütücü elektrik kesintisi senaryosu: Yüzlerce ölüm, yağma ve kaos

Almanya’da ürkütücü elektrik kesintisi senaryosu: Yüzlerce ölüm, yağma ve kaos

Almanya’nın tek bir bölgesinde kapsamlı elektrik kesintisi durumu için geliştirilen senaryoya göre ilk 96 saat içinde 400’ün üzerinde can kaybı meydana... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T15:19+0300

2022-09-15T15:19+0300

2022-09-15T15:19+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

elektrik

doğalgaz

kriz

kesinti

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Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yayınladığı tahmine göre, ülkenin tek bir bölgesinde meydana gelecek kapsamlı elektrik kesintilerinin ilk 96 saatinde yüzlerce ölüm meydana gelecek, yağma ve kaos yaşanacak.Hessen eyaletindeki Rheingau-Taunus-Kreis bölgesi için geliştirilen senaryoya göre elektrik kesintisinden sadece iki saat sonra, çoğu güvenlik ve yangın alarm sistemi devre dışı kalacak. 8 saat sonra ise acil servislerin iletişim araçları arızalanacak.24 saat sonra ilk arıtma tesislerinin çalışması sonlanacak. Bundan kısa süre önce ise toplu hayvan ölümleri başlayacak.Senaryoya göre elektrik kesintisinin dört veya daha fazla gün sürmesi durumunda, toplam hasarı neredeyse 200 milyon euro'ya ulaşacak olan soygunlar ve yangınlar başlayacak.Önce sabit telefonlar ve internet devre dışı kalacak, ardından mobil iletişim ve sayısal radyolar kesilecek. Benzin istasyonlarındaki benzin tükenecek, elektronik ödeme sistemleri devre dışı kalacak.Daha önce Avusturyalı ekonomist Ralf Schellhammer, Spiked dergisi için yazdığı ‘Almanya'nın Ulusal İntiharı’ başlıklı makalesinde çevre takıntılı Alman seçkinlerinin iklim gündemine enerji ve gıda güvenliğini feda ettiğini ifade etmişti. Schellhammer, “Almanya uçuruma sürükleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/almanyada-artan-enerji-fiyatlari-nedeniyle-hukumet-protesto-edildi-1060842105.html

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almanya, elektrik, doğalgaz, kriz, kesinti