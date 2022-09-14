https://sputniknews.com.tr/20220914/yunanistanda-artan-elektrik-faturalarina-karsi-eylem-cogunluk-azinligin-kri-icin-donmayacak-1061192364.html
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem düzenlendi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:55+0300
2022-09-14T20:55+0300
2022-09-14T20:57+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
elektrik
doğalgaz
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061192478_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_46c8a6f3e3f9d2bc1eb4fb5b391a79db.jpg
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde, “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak” yazılı pankartlar taşındı.Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-parlamentosu-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmayi-sinirlandiriyor-1061105169.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061192478_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_583994ef4e168c167c6eb0013f0748e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, elektrik, doğalgaz, eylem
yunanistan, elektrik, doğalgaz, eylem
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
20:55 14.09.2022 (güncellendi: 20:57 14.09.2022) Abone ol
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem düzenlendi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.
Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre
, sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde, “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak”
yazılı pankartlar taşındı.
Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.
Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.
“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.