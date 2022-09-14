https://sputniknews.com.tr/20220914/yunanistanda-artan-elektrik-faturalarina-karsi-eylem-cogunluk-azinligin-kri-icin-donmayacak-1061192364.html

Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak

Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak

Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem düzenlendi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T20:55+0300

2022-09-14T20:55+0300

2022-09-14T20:57+0300

avrupa'da enerji krizi

yunanistan

elektrik

doğalgaz

eylem

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde, “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak” yazılı pankartlar taşındı.Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-parlamentosu-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmayi-sinirlandiriyor-1061105169.html

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