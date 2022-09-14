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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/yunanistanda-artan-elektrik-faturalarina-karsi-eylem-cogunluk-azinligin-kri-icin-donmayacak-1061192364.html
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem düzenlendi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:55+0300
2022-09-14T20:57+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
elektrik
doğalgaz
eylem
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde, “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak” yazılı pankartlar taşındı.Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-parlamentosu-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmayi-sinirlandiriyor-1061105169.html
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yunanistan, elektrik, doğalgaz, eylem
yunanistan, elektrik, doğalgaz, eylem

Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak

20:55 14.09.2022 (güncellendi: 20:57 14.09.2022)
© Twitter/ PAMEYunanistan'da elektrik firmalarına tepki: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak
Yunanistan'da elektrik firmalarına tepki: Çoğunluk, azınlığın kârı için donmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Twitter/ PAME
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Yunanistan'da artan elektrik faturalarına karşı eylem düzenlendi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.
Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde, “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak” yazılı pankartlar taşındı.
Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.
Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.
“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.
Yunanistan Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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