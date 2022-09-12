https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-parlamentosu-enerji-tasarrufu-icin-isiklandirmayi-sinirlandiriyor-1061105169.html
Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor
Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor
Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Parlamento binasının ışıklandırılması asgariye indirilecek. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:12+0300
2022-09-12T20:12+0300
2022-09-12T20:13+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
enerji
ukrayna
tasarruf
bina
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'nın birçok ülkesi enerji tasarrufu için farklı adımlar atmaya çalışıyor.Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele kapsamında alınan kemer sıkma önlemleri nedeniyle parlamento binasının aydınlatması sınırlandırılacak.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Parlamentonun da enerji tüketimini sınırlandırma çalışmalarına dahil edileceği aktarıldı.Bu çerçevede, Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla bina yüzeyindeki ışıklandırma kapatılacak, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıklar kullanılacak.Binanın ısıtma, soğutma ve ışıklandırma sistemlerinde yapılacak düzenlemelerle, enerji tüketiminin yüzde 36 azaltılması hedefleniyor.Kamu kuruluşlarında yüzde 10 enerji tasarrufu hedefiYunanistan, 7 Eylül’de kamu kuruluşlarında enerji tüketimini yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıklamıştı.Buna göre, kamuya ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine karar verilmişti.Kurumların bu tedbirleri uymasını sağlamaya yönelik bir dizi teşvik planı da açıklanmıştı.
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yunanistan, enerji, ukrayna, tasarruf, bina
yunanistan, enerji, ukrayna, tasarruf, bina
Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor
20:12 12.09.2022 (güncellendi: 20:13 12.09.2022) Abone ol
Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Parlamento binasının ışıklandırılması asgariye indirilecek.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'nın birçok ülkesi enerji tasarrufu için farklı adımlar atmaya çalışıyor.
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele kapsamında alınan kemer sıkma önlemleri nedeniyle parlamento binasının aydınlatması sınırlandırılacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Parlamentonun da enerji tüketimini sınırlandırma çalışmalarına dahil edileceği aktarıldı.
Bu çerçevede, Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla bina yüzeyindeki ışıklandırma kapatılacak, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıklar kullanılacak.
Binanın ısıtma, soğutma ve ışıklandırma sistemlerinde yapılacak düzenlemelerle, enerji tüketiminin yüzde 36 azaltılması hedefleniyor.
Kamu kuruluşlarında yüzde 10 enerji tasarrufu hedefi
Yunanistan, 7 Eylül’de kamu kuruluşlarında enerji tüketimini yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıklamıştı.
Buna göre, kamuya ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine karar verilmişti.
Kurumların bu tedbirleri uymasını sağlamaya yönelik bir dizi teşvik planı da açıklanmıştı.