https://sputniknews.com.tr/20220914/sampiyonlar-liginde-ikinci-hafta-heyecani-bayern-munih-barcelonayi-2-0la-gecti--1061157308.html

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı: Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0'la geçti

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı: Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0'la geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi’nde bugün 7 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında Bayern Münih... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T01:46+0300

2022-09-14T01:46+0300

2022-09-14T01:46+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

bayern münih

barcelona

grup

özet

maç

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Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D gruplarından 1 maç dışında 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Inter, Viktoria Plzen’i 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada oyuna girdi. İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. D grubunda ilk maçlarını kazanan Sporting CP ve Tottenham, Portekiz’de karşı karşıya geldi. Sporting karşılaşmada 90 ve 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.Bayern, Barça’yı devirdiŞampiyonlar Ligi’nde rakibi Barcelona’ya karşı son 4 maçı da kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol temsilcisini konuk ettiği maçta ikinci yarı Lucas Hernandez ve Leroy Sane’nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Polonyalı golcü Lewandowski eski takımına karşı 11’de başlarken, sonuca etki edemedi.Liverpool 3 puana uzandıŞampiyonlar Ligi’nde Napoli ile oynadığı ilk maçı kaybeden Liverpool, 2. maçında 3 puana ulaştı. Anfield Road’da Ajax’ı konuk eden Liverpool, Salah ve Matip'in attığı golllerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:Liverpool: 2 - Ajax: 1Porto: 0 - Club Brugge: 4B. Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 0Viktoria Plzen: 0 - Inter: 2Bayern Münih: 2 - Barcelona: 0Sporting Lizbon: 2 - Tottenham: 0Marsilya: 0 - E. Frankfurt: 1UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ertelenen Rangers - Napoli karşılaşması ile E, F, G ve H grubunda ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20220907/sampiyonlar-liginde-2022-2023-sezonu-ilk-hafta-maclariyla-basladi-1060889966.html

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