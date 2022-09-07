https://sputniknews.com.tr/20220907/sampiyonlar-liginde-2022-2023-sezonu-ilk-hafta-maclariyla-basladi-1060889966.html

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.Alınan sonuçlar şöyle:E Grubu:Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1F Grubu:Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3G Grubu:Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4H Grubu:Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0

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