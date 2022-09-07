https://sputniknews.com.tr/20220907/sampiyonlar-liginde-2022-2023-sezonu-ilk-hafta-maclariyla-basladi-1060889966.html
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:10+0300
2022-09-07T00:10+0300
2022-09-07T00:10+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
maç
sonuç
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.Alınan sonuçlar şöyle:E Grubu:Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1F Grubu:Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3G Grubu:Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4H Grubu:Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0
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uefa şampiyonlar ligi, maç, sonuç, futbol, grup
uefa şampiyonlar ligi, maç, sonuç, futbol, grup
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.
Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1
Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4
Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3
Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4
Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1
Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0