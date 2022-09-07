https://sputniknews.com.tr/20220907/trabzonsporlu-mountassir-lahtimi-trafik-kazasi-gecirdi-1060889644.html
Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi'nin trafik kazası geçirdiği bildirildi. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T00:07+0300
2022-09-07T00:07+0300
2022-09-07T00:07+0300
spor
trabzonspor
trafik kazası
futbolcu
transfer
mountassir lahtimi
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Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Mountassir Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı TIR ile çarpıştı.Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajıTrabzonspor Kulübü, trafik kazası geçiren futbolcusu Mountassir Lahtimi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220724/cem-yilmaz-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1059080592.html
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trabzonspor, trafik kazası, futbolcu, transfer, mountassir lahtimi
trabzonspor, trafik kazası, futbolcu, transfer, mountassir lahtimi
Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi'nin trafik kazası geçirdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Mountassir Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı TIR ile çarpıştı.
Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.
Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, trafik kazası geçiren futbolcusu Mountassir Lahtimi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.