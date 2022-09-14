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https://sputniknews.com.tr/20220914/new-york-borsasi-abdnin-enflasyon-verisi-sonrasi-sert-dususle-kapandi-1061161011.html
New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı
New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü sert düşüşle tamamladı. Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T04:54+0300
2022-09-14T04:54+0300
ekonomi
abd
fed
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
dow jones
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3.94 azalışla 31.104,97 puana geriledi.S&amp;P 500 endeksi yüzde 4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü.Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3 olarak yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.Analistler, son verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına ve Fed'in para politikası sıkılaşmasında yakında gevşemeye gidebileceğine dair umutları kırdığını belirtti.Söz konusu verinin ardından para piyasalarında, Fed'in eylül toplantısında yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 34 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.Nomura analistler de yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 100 baz puan artırabileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/abdde-enflasyon-yuzde-83-ile-beklentileri-asti-1061137375.html
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abd, fed, abd merkez bankası (fed), enflasyon, dow jones
abd, fed, abd merkez bankası (fed), enflasyon, dow jones

New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı

04:54 14.09.2022
© AP Photo / Richard DrewABD New York borsası - Dow Jones İndeksi - Wall Street
ABD New York borsası - Dow Jones İndeksi - Wall Street - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Richard Drew
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New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü sert düşüşle tamamladı. Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını gösterdi.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3.94 azalışla 31.104,97 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü.
Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.
ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3 olarak yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.
Analistler, son verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına ve Fed'in para politikası sıkılaşmasında yakında gevşemeye gidebileceğine dair umutları kırdığını belirtti.
Söz konusu verinin ardından para piyasalarında, Fed'in eylül toplantısında yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 34 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.
Nomura analistler de yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 100 baz puan artırabileceğini belirtti.
ABD - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
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ABD'de enflasyon yüzde 8.3 ile beklentileri aştı
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