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https://sputniknews.com.tr/20220913/abdde-enflasyon-yuzde-83-ile-beklentileri-asti-1061137375.html
ABD'de enflasyon yüzde 8.3 ile beklentileri aştı
ABD'de enflasyon yüzde 8.3 ile beklentileri aştı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T15:57+0300
2022-09-13T16:28+0300
ekonomi
abd
enflasyon
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda da yüzde 0.1 yükselerek, yüzde 8.3 olarak kaydedildi. Yeni rakam beklentileri boşa çıkarırken aylık bazda yüzde 0.1 düşüş tahmin ediliyordu.Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından dolar endeksi, 109 seviyesini geçti.Temmuz ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 8.5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti. TÜFE, Haziran ayında yüzde 9.1 ile tarihi zirvesini görmüştü.Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.6, yıllık yüzde 6.3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0.3 ve yüzde 6 artış olacağı yönündeydi.Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5.0 düşerken, yıllık artış yüzde 32.9'dan yüzde 23.8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 11.4 artış yaşandı.Yüzde 11.4 yükselen gıda enflasyonu, Mayıs 1979'da sona eren dönemden bu yana 12 aylık en büyük artışı kaydetti. Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0.1 düşüş gösterdi.
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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ABD'de enflasyon yüzde 8.3 ile beklentileri aştı

15:57 13.09.2022 (güncellendi: 16:28 13.09.2022)
© AFP 2022ABD - market - enflasyon
ABD - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları aylık bazda da yüzde 0.1 yükselerek, yüzde 8.3 olarak kaydedildi. Yeni rakam beklentileri boşa çıkarırken aylık bazda yüzde 0.1 düşüş tahmin ediliyordu.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından dolar endeksi, 109 seviyesini geçti.
Temmuz ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 8.5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti. TÜFE, Haziran ayında yüzde 9.1 ile tarihi zirvesini görmüştü.
Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.6, yıllık yüzde 6.3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0.3 ve yüzde 6 artış olacağı yönündeydi.
Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5.0 düşerken, yıllık artış yüzde 32.9'dan yüzde 23.8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 11.4 artış yaşandı.
Yüzde 11.4 yükselen gıda enflasyonu, Mayıs 1979'da sona eren dönemden bu yana 12 aylık en büyük artışı kaydetti. Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0.1 düşüş gösterdi.
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