https://sputniknews.com.tr/20220914/kremlin-ukraynanin-yeni-teklifleri-ozel-askeri-operasyonumuzun-ne-denli-gerekli-oldugunu-gosterdi-1061176577.html

Kremlin: Ukrayna'nın yeni teklifleri, özel askeri operasyonumuzun ne denli gerekli olduğunu gösterdi

Kremlin: Ukrayna'nın yeni teklifleri, özel askeri operasyonumuzun ne denli gerekli olduğunu gösterdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafının kendi güvenliğine ilişkin sunduğu yeni garanti tekliflerinin, Rusya’nın bu ülkede sürdürdüğü harekatın ne derece... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T15:02+0300

2022-09-14T15:02+0300

2022-09-14T15:26+0300

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rusya

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dmitriy peskov

ukrayna krizi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından dün yayınlanan yeni güvenlik garantisi taleplerini içeren belgeye ilişkin konuştu.Belge ile ‘Ukrayna’nın tarafsız ülke statüsünün esasen reddedildiğine’ ilişkin soruya yanıt veren Peskov, “Kimse bu belgenin, Ukrayna’nın NATO üyeliği öncesinde geçerli olacağı anlamına geldiğini gizlemiyor. Yani NATO üyeliği yönelimi ortadan kalkmış olmuyor. Bu da ülkemiz için başlıca tehdit. Ki bu da özel askeri operasyon sürdürmeyi gerekli yapan sebeplerden biri” dedi. Kremlin Sözcüsü, “Değerlendirmemiz şu şekilde: bu belge, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak adına özel askeri operasyon düzenliyor olmamızın ne kadar aktüel ve gerekli olduğunu bir defa daha kanıtlıyor” diye ekledi. ‘Ukrayna tarafı, İstanbul’da kendisine verilen vizeyi reddetti’ Peskov ayrıca, daha önce İstanbul’da görüşülmüş olmasına karşın, güvenlik garantilerine ilişkin bu yeni belge üstünden görüşme yapmayı mümkün görüp görmediği sorusu üzerine de, “Bambaşka bir metin üstünden görülmüş olsa da, İstanbul’da da güvenlik garantileri üstüne görülmüştü. Hatta bu metnin altına ön imzalar da atılmıştı. Fakat hepimizin malumu, Ukrayna tarafı bu metnin ona vereceği vizeyi reddetti ve bu süreç bitmiş oldu” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’nin güvenliğinin garantörleri olması teklifini sunmuş olmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz durumda kimsenin Ukrayna’ya, bu ülkenin kendi liderliğinden daha büyük bir garanti verebilmesi olası değil. Sadece bu ülkenin liderliği, Rusya için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldıracak eylemleri gerçekleştirebilir. Bu eylemlerin neler olduğunu çok iyi biliyorlar.” Peskov bu sözleriyle, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden, İttifaka katılmayacağını taahhüt ettiği resmi bir belge imzalayarak vazgeçmesinin, yani NATO güçlerinin Rusya sınırları yakınlarına konuşlanması olasılığının ortadan kalkmasının, Rusya’nın ve dolayısıyla da Ukrayna’nın güvenliğinin en büyük garantisi olacağını belirtmiş oldu.‘Putin Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayı planlamamıştı’Kremlin Sözcüsü, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine Rus temsilcilerin davet edilmemesinden dolayı Moskova'nın hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:“Başkan (Putin’in) bir taziye telgrafı gönderdiğini biliyorsunuz. Başkanın ilk baştan beri anma etkinliklerine veya diğer etkinliklere katılmaya yönelik farklı bir planı yoktu.”‘Rusya, Avrupa’nın vazgeçmesi halinde Rus gazını kullanacak yeni tüketiciler bulur’Peskov’a sorulan sorulardan biri de Avusturya Ekonomi Bakanı Martin Kocher’in yaptığı bir açıklaması ile ilgiliydi. Kocher, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini uzun süre durdurmanın Vladimir Putin için ‘dayanılmaz bir yük’ olacağını, çünkü böyle bir durumda Rusya'nın kendi gazını yakmak zorunda kalacağını söylemişti.İlgili soruyu yanıtlayan Peskov, “Avrupa tek gaz tüketicisi olmamakla birlikte, hızlı büyüme temposunu desteklemek için doğal gaza ihtiyaç duyan tek kıta da değil” ifadelerini kullandı.‘Aynı zamanda çok daha hızlı bir şekilde gelişen ve çok daha iddialı kalkınma programlarına sahip bölgelerin olduğuna’ dikkat çeken Peskov, “Bu bölgelerdeki gaz talebi, Avrupa yönündeki talep eksikliğini tamamen telafi edebilecek” vurgusunu yaptı.‘Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim devam ediyor’Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin devam ettiğini dile getiren Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) bir heyetin yerine ulaştıktan sonra ülke liderlere sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaklarını ifade etti.Peskov, ilgili soru karşısında “Gerilim kesinlikle devam ediyor. Biliyorsunuz ki dün, (KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav) Zas’ın öncülük edeceği KGAÖ misyonunun sınıra gitmesine karar verildi. Devlet başkanlarına hazırladıkları raporu sunacaklar, rapor incelenecek” yanıtını verdi.Heyetin henüz sınır bölgesine ulaşmadığı bilgisini veren Peskov, “Bildiğim kadarıyla henüz ulaşmadı. Sonuçta karar dün gece geç saatlerde alındı. Hala (misyonun) oluşturulması gerekiyor, ve oraya ulaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, dün düzenlenen olağanüstü toplantının ardından örgütün durumu değerlendirmesi ve ayrıntılı bir rapor hazırlaması için KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas başkanlığında bir heyetin Ermenistan’a gönderilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/zelenskiy-kievin-sundugu-oneriler-guvenlik-anlasmasinin-temelini-olusturmali-1061144003.html

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