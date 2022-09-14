https://sputniknews.com.tr/20220914/kilicdaroglu-biz-yeniden-koyluyu-bu-milletin-efendisi-yapmaya-kararliyiz-1061195484.html

Kılıçdaroğlu: Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız

Kılıçdaroğlu: Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demiştir. Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T22:48+0300

2022-09-14T22:48+0300

2022-09-14T22:49+0300

dünya

kemal kılıçdaroğlu

iyi parti

meral akşener

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

çiftçi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına katıldı.'Belediye başkanları gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar'Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Onların engellendiğini, büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum. Ama şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma, 'Şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek.' Onu yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı.Konuşması öncesi izlediği tanıtım filminde bir çiftçinin sıvı gübre dağıtımı sırasında "Şimdiye kadar görülmemiş bir şey" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Hollanda'yı örnek gösteren Kılıçdaroğlu, bu ülkenin topraklarının Konya'dan küçük olduğunu, ancak yıllık tarım ürünü ihracatının 180 milyar doların üstüne çıktığını söyledi.Kılıçdaroğlu, "180 milyar doların üstünde tarım ürünü ihraç eder ama devasa Türkiye Cumhuriyeti devleti 18-20 milyar dolarlık ancak ihracat yapıyor. O zaman soru şu, bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçinin alın terini bir anlamda kurban ettik?" sorularını yöneltti.Bütün bunları aşmanın mümkün olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğünü dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kırsal kalkınma projeleri kapsamında Ankaralı çiftçilere sağladıkları destekleri anlattı.Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Kılıçdaroğlu ve Akşener otele gelişlerinde ise ücretsiz suni tohumlama sonucu doğan "Nazlı", "Bahar" ve "Veli" adı verilen buzağılara biberonla süt içirdiler.

https://sputniknews.com.tr/20220914/bir-ciftci-kilicdarogluna-sarilip-optu-1061180523.html

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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), çiftçi