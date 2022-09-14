https://sputniknews.com.tr/20220914/bir-ciftci-kilicdarogluna-sarilip-optu-1061180523.html

Bir çiftçi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü

Bir çiftçi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düğün düzenlediği ‘Kırsal Kalkınmada Başkent... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T16:41+0300

2022-09-14T16:41+0300

2022-09-14T16:52+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

çiftçi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde bir araya geldi. Buluşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsalda tarıma ve hayvancılığa Büyükşehir Belediyesi olarak verilen desteği ve bundan sonraki yapılacak destekleri açıkladı.Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalardan dolayı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür etti. CHP’li belediyelerin ayrımcılık yapmadan herkese hizmet götürdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından fotoğraf çekimi sırasında bir çiftçi Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılıp öptü.

https://sputniknews.com.tr/20220914/yavasdan-ciftcilere-jest-belediye-burokratlarini-kaldirdi-onlari-oturttu-1061173847.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, çiftçi