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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/isvicre-enerji-bakanindan-tasarruf-cagrisi-birlikte-dus-alin-1061169966.html
İsviçre Enerji Bakanı'ndan tasarruf çağrısı: Birlikte duş alın
İsviçre Enerji Bakanı'ndan tasarruf çağrısı: Birlikte duş alın
Avrupa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan enerji krizinin çözümüne yönelik ilginç fikirler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Federal... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T12:18+0300
2022-09-14T12:19+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
duş
enerji
elektrik
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İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti. Cumhuriyet'in aktardığına göre Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi. Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok 'duş' kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı "Birlikte duş almalıyız" ifadelerini kullandı. 'Tages-Anzeiger' ile yaptığı röportajda konuşan Enerji Bakanı konuşmasına şunları da ekledi: "Belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların artık herkesi memnun etmediğini biliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220831/isvicre-buyuk-elektrik-kesintilerine-hazirlaniyor-enerji-firmalarindan-gece-mesaisi-onerisi--1060592598.html
https://sputniknews.com.tr/20220823/abden-absurt-enerji-hamleleri-birligin-ulkeleri-kara-kisa-nasil-hazirlaniyor-1060293336.html
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isviçre, duş, enerji, elektrik
isviçre, duş, enerji, elektrik

İsviçre Enerji Bakanı'ndan tasarruf çağrısı: Birlikte duş alın

12:18 14.09.2022 (güncellendi: 12:19 14.09.2022)
© AADuş
Duş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Avrupa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan enerji krizinin çözümüne yönelik ilginç fikirler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Sommaruga vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti.
İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.
Cumhuriyet'in aktardığına göre Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.
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Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok 'duş' kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı "Birlikte duş almalıyız" ifadelerini kullandı. 'Tages-Anzeiger' ile yaptığı röportajda konuşan Enerji Bakanı konuşmasına şunları da ekledi: "Belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların artık herkesi memnun etmediğini biliyorum."
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