https://sputniknews.com.tr/20220914/isvicre-enerji-bakanindan-tasarruf-cagrisi-birlikte-dus-alin-1061169966.html

İsviçre Enerji Bakanı'ndan tasarruf çağrısı: Birlikte duş alın

İsviçre Enerji Bakanı'ndan tasarruf çağrısı: Birlikte duş alın

Avrupa'da Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan enerji krizinin çözümüne yönelik ilginç fikirler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Federal... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T12:18+0300

2022-09-14T12:18+0300

2022-09-14T12:19+0300

avrupa'da enerji krizi

isviçre

duş

enerji

elektrik

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İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti. Cumhuriyet'in aktardığına göre Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi. Ülkede gündem olan açıklamalarda ise en çok 'duş' kısmı dikkat çekti. Sommaruga, enerji krizine karşı "Birlikte duş almalıyız" ifadelerini kullandı. 'Tages-Anzeiger' ile yaptığı röportajda konuşan Enerji Bakanı konuşmasına şunları da ekledi: "Belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların artık herkesi memnun etmediğini biliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20220831/isvicre-buyuk-elektrik-kesintilerine-hazirlaniyor-enerji-firmalarindan-gece-mesaisi-onerisi--1060592598.html

https://sputniknews.com.tr/20220823/abden-absurt-enerji-hamleleri-birligin-ulkeleri-kara-kisa-nasil-hazirlaniyor-1060293336.html

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