https://sputniknews.com.tr/20220914/gulsen-50-konserini-iptal-etti-1061188227.html

Gülşen 50 konserini iptal etti

Gülşen 50 konserini iptal etti

Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T19:15+0300

2022-09-14T19:15+0300

2022-09-14T19:15+0300

yaşam

gülşen

konser

hapis

hapis cezası

ev hapsi

iptal

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DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-ilk-konserini-kartalda-verecek-1061141650.html

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gülşen, konser, hapis, hapis cezası, ev hapsi, iptal