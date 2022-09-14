https://sputniknews.com.tr/20220914/gulsen-50-konserini-iptal-etti-1061188227.html
Gülşen 50 konserini iptal etti
Gülşen 50 konserini iptal etti
Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:15+0300
2022-09-14T19:15+0300
2022-09-14T19:15+0300
yaşam
gülşen
konser
hapis
hapis cezası
ev hapsi
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060393791_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_946dd2271c3005c9645752f20451d340.jpg
DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ev-hapsi-kaldirilan-gulsen-ilk-konserini-kartalda-verecek-1061141650.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060393791_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_9f0de9cbccca2d8b0de485ec0bc7fa50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, konser, hapis, hapis cezası, ev hapsi, iptal
gülşen, konser, hapis, hapis cezası, ev hapsi, iptal
Gülşen 50 konserini iptal etti
Abone ol
Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi.
DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.
Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.