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https://sputniknews.com.tr/20220914/gulsen-50-konserini-iptal-etti-1061188227.html
Gülşen 50 konserini iptal etti
Gülşen 50 konserini iptal etti
Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:15+0300
2022-09-14T19:15+0300
yaşam
gülşen
konser
hapis
hapis cezası
ev hapsi
iptal
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DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.
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gülşen, konser, hapis, hapis cezası, ev hapsi, iptal
gülşen, konser, hapis, hapis cezası, ev hapsi, iptal

Gülşen 50 konserini iptal etti

19:15 14.09.2022
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© DHA
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Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi.
DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.
Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.
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