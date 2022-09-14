https://sputniknews.com.tr/20220914/emniyetten-sedat-pekerin-evine-saldiri-aciklamasi-orgut-uyelerinin-alacak-verecek-meselesi-1061199659.html

Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi

Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T23:23+0300

2022-09-14T23:23+0300

2022-09-14T23:24+0300

sedat peker

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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırının alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:Olay sırasında Y.G.’ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html

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