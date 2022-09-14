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https://sputniknews.com.tr/20220914/emniyetten-sedat-pekerin-evine-saldiri-aciklamasi-orgut-uyelerinin-alacak-verecek-meselesi-1061199659.html
Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi
Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T23:23+0300
2022-09-14T23:24+0300
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırının alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:Olay sırasında Y.G.’ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html
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sedat peker
sedat peker

Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi

23:23 14.09.2022 (güncellendi: 23:24 14.09.2022)
© AASedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyesi Ö.Ş.’nin önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırının alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:
Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.”
Olay sırasında Y.G.’ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
AKŞAM POSTASI
Peker’in evini kurşunlayan ‘özel davetli’ mi?
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