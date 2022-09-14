https://sputniknews.com.tr/20220914/emniyetten-sedat-pekerin-evine-saldiri-aciklamasi-orgut-uyelerinin-alacak-verecek-meselesi-1061199659.html
Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi
Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T23:23+0300
2022-09-14T23:23+0300
2022-09-14T23:24+0300
sedat peker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229560_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e7372b038426ffe0a1f0560eef35e9e1.jpg
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırının alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:Olay sırasında Y.G.’ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229560_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ea819edcbd4065686ecfb6ea20a8cbc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sedat peker
Emniyet'ten Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması: Örgüt üyelerinin alacak verecek meselesi
23:23 14.09.2022 (güncellendi: 23:24 14.09.2022) Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyesi Ö.Ş.’nin önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırının alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:
Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.”
Olay sırasında Y.G.’ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.