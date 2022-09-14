https://sputniknews.com.tr/20220914/demiryolu-iscilerinin-grev-hazirliginda-oldugu-abdde-uzun-mesafe-seferler-iptal-edildi-1061198867.html
Demiryolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi
Demiryolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi
Demiryolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demiryolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T23:12+0300
2022-09-14T23:12+0300
2022-09-14T23:12+0300
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sefer
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Amtrak'ten yapılan yazılı açıklamada, demiryolu işçileri ile yönetimi arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiği belirtilerek, tarafların henüz bir sonuca varamadığı kaydedildi.Açıklamada, firmanın şimdiden grev ihtimaline karşı birtakım düzenlemeler yapmaya başladığına işaret edilerek, "Treniniz iptal olursa, sizi en az 24 saat öncesinden bilgilendireceğiz. Aynı zamanda paranızın tamamını iade alma şansınız da olacak" ifadesine yer verildi.Amrak, bu kapsamda uzun mesafe seferlerinin büyük bir bölümünü iptal ederken, Boston-Washington DC arası çalışan ve New York'tan da geçen Northeast tren hattının büyük oranda çalışmaya devam edeceği aktarıldı.Demiryolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilirABD'de demiryolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demiryolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulunun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demiryolu şirketleri ve işçiler anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.Sendikalar ve demiryolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/beyaz-saray-demiryolu-iscilerinin-olasi-grevini-engelleme-arayisinda-1061117210.html
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abd, demiryolu, grev, işçi, ulaşım, sefer, iptal
abd, demiryolu, grev, işçi, ulaşım, sefer, iptal
Demiryolu işçilerinin grev hazırlığında olduğu ABD'de uzun mesafe seferler iptal edildi
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Demiryolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demiryolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal etti.
Amtrak'ten yapılan yazılı açıklamada, demiryolu işçileri ile yönetimi arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiği belirtilerek, tarafların henüz bir sonuca varamadığı kaydedildi.
Açıklamada, firmanın şimdiden grev ihtimaline karşı birtakım düzenlemeler yapmaya başladığına işaret edilerek, "Treniniz iptal olursa, sizi en az 24 saat öncesinden bilgilendireceğiz. Aynı zamanda paranızın tamamını iade alma şansınız da olacak" ifadesine yer verildi.
Amrak, bu kapsamda uzun mesafe seferlerinin büyük bir bölümünü iptal ederken, Boston-Washington DC arası çalışan ve New York'tan da geçen Northeast tren hattının büyük oranda çalışmaya devam edeceği aktarıldı.
Demiryolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilir
ABD'de demiryolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demiryolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulunun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.
Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.
Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demiryolu şirketleri ve işçiler anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.
Sendikalar ve demiryolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.