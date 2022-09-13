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https://sputniknews.com.tr/20220913/beyaz-saray-demiryolu-iscilerinin-olasi-grevini-engelleme-arayisinda-1061117210.html
Beyaz Saray, demiryolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında
Beyaz Saray, demiryolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında
Beyaz Saray, demiryolu işçilerinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtilen olası grevini önlemek için çözüm arayışına girdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T01:28+0300
2022-09-13T01:28+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
demiryolu
grev
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Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki demiryolu işçilerinin olası grevi Biden yönetimini harekete geçirdi.Olası bir grevin 'kabul edilemez' olduğunu belirten kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'ın taraflara çağrısına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.Biden, şirketler ve sendikalar ile temas halindeÖte yandan kaynaklar, Biden'ın ve hükümet yetkililerinin olası bir grevi engellemek adına bugün demiryolu işletmecileri ve sendikaları ile temas halinde olduğunu aktardı.Demiryolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.Demiryolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilirABD'de demiryolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demiryolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulu'nun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demiryolu şirketleri ve işçiler, anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.Sendikalar ve demiryolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/pilotlarin-greve-gittigi-lufthansa-daha-iyi-ucret-teklifiyle-daha-fazla-rezil-olmaktan-kurtuldu-1060874864.html
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abd, beyaz saray, joe biden, demiryolu, grev
abd, beyaz saray, joe biden, demiryolu, grev

Beyaz Saray, demiryolu işçilerinin olası grevini engelleme arayışında

01:28 13.09.2022
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Beyaz Saray, demiryolu işçilerinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtilen olası grevini önlemek için çözüm arayışına girdi.
Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki demiryolu işçilerinin olası grevi Biden yönetimini harekete geçirdi.
Olası bir grevin 'kabul edilemez' olduğunu belirten kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'ın taraflara çağrısına ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Biden, şirketler ve sendikalar ile temas halinde

Öte yandan kaynaklar, Biden'ın ve hükümet yetkililerinin olası bir grevi engellemek adına bugün demiryolu işletmecileri ve sendikaları ile temas halinde olduğunu aktardı.
Demiryolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Demiryolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilir

ABD'de demiryolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demiryolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulu'nun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.
Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.
Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demiryolu şirketleri ve işçiler, anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.
Sendikalar ve demiryolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.
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