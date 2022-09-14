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https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistan-ve-abdyi-ziyaret-edecek-1061195194.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve ABD’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve ABD’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Özbekistan’ı ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T22:37+0300
2022-09-14T22:37+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
abd
özbekistan
ziyaret
bm
birleşmiş milletler (bm)
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesine özel konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant’ı ziyaret edecek. Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde ‘Diyalog Ortağı’ statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, zirve toplantılarına, Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. 16 Eylül tarihinde düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası ABD’ye geçecekErdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ardından New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket edecek. 'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası’ temasıyla gerçekleştirilecek 77. Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara hitap edecek olan Erdoğan, Genel Sekreter Antnio Guterres’le görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak. Erdoğan’ın ABD’de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/erdogan-vatandasi-olmaktan-gurur-duyacaginiz-bir-ulke-birakmak-icin-gecemizi-gunduzumuze-katiyoruz-1061192892.html
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recep tayyip erdoğan, abd, özbekistan, ziyaret, bm, birleşmiş milletler (bm), şanghay işbirliği örgütü (şiö)
recep tayyip erdoğan, abd, özbekistan, ziyaret, bm, birleşmiş milletler (bm), şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve ABD’yi ziyaret edecek

22:37 14.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Özbekistan’ı ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesine özel konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant’ı ziyaret edecek.
Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde ‘Diyalog Ortağı’ statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, zirve toplantılarına, Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. 16 Eylül tarihinde düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası ABD’ye geçecek

Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ardından New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket edecek.
'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası’ temasıyla gerçekleştirilecek 77. Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül 2022 tarihinde katılımcılara hitap edecek olan Erdoğan, Genel Sekreter Antnio Guterres’le görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak.
Erdoğan’ın ABD’de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek etkinliğe katılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
Erdoğan: Vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz
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