Erdoğan: Vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz
21:16 14.09.2022 (güncellendi: 21:29 14.09.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sosyal medya üzerinden gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim… Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden bir dizi açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
"Sevgili genç kardeşlerim… Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.
Her evladımız bizim için paha biçilmez değerdedir, üzerine titrememizi hak edecek kıymettedir, geleceğimizi aydınlatan birer ışık hükmündedir.
Maalesef millet olarak yakın geçmişte, gençlerimiz üzerinden oynanan oyunlar sebebiyle çok acılar çektik, çok bedeller ödedik.
Ülkemizin en kıymetli sermayesinin, yani gençlerinin bir bölümünü kirli oyunlara, provokasyonlara, sinsi hesaplara kurban verdik.
Ülkemizin en kıymetli sermayesinin, yani gençlerinin bir bölümünü kirli oyunlara, provokasyonlara, sinsi hesaplara kurban verdik.
Öyle günler yaşadık ki bu ülkenin gençleri sağ-sol diye birbirine kurşun sıktı.
Bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri sokaklarda, meydanlarda birer piyon gibi kullanıldı.
Kandil’de kurulan insan pazarında bozuk para misali terör baronları tarafından insafsızca harcandı.
Bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri sokaklarda, meydanlarda birer piyon gibi kullanıldı.
Kandil’de kurulan insan pazarında bozuk para misali terör baronları tarafından insafsızca harcandı.
Bu ülkenin nice gençleri, PKK’dan FETÖ’ye farklı görünüm altındaki terör örgütlerinin kanlı çarkları arasında öğütüldü.
Bu ülkenin nice gençleri, vesayet odaklarının kısır hesaplarına, marjinal yapıların kirli emellerine kurban edildi.
Bu ülkenin nice gençleri, vesayet odaklarının kısır hesaplarına, marjinal yapıların kirli emellerine kurban edildi.
Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz, işçinin çocuğundan diplomat olmaz, imam hatipliden hâkim-savcı olmaz, meslek liselerinden vali, kaymakam, bilim adamı çıkmaz dediler.
Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz, köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz dediler.
Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz, köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz dediler.
Yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelerle heba ettiler, ruhlarını sattıkları efendilerine peşkeş çektiler.
Bunlar öyle alçak, öyle ahlaksız bir tezgâh kurdular ki kendi çocuklarıyla milletin çocukları arasında devasa bir uçurum oluşturdular.
Bunlar öyle alçak, öyle ahlaksız bir tezgâh kurdular ki kendi çocuklarıyla milletin çocukları arasında devasa bir uçurum oluşturdular.
Biz çok çetin mücadeleler verdik, çok ciddi zorluklarla karşılaştık, çok büyük engeller aştık ama bu oyunu bozduk.
Anayasamızda kayıt altına alınan fırsat eşitliğini hiçbir zaman tam manasıyla uygulamayanların tezgâhlarını bozarak Türkiye’yi her alanda en üst lige çıkardık.
Anayasamızda kayıt altına alınan fırsat eşitliğini hiçbir zaman tam manasıyla uygulamayanların tezgâhlarını bozarak Türkiye’yi her alanda en üst lige çıkardık.
Son 20 yılda yaptığımız demokrasi ve kalkınma devrimleriyle ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasbetme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik.
Birileri gençliğinizi gündelik siyasetlerine malzeme yapma peşinde koşarken biz sizleri geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz.
Ufkunuzu karartmaya uğraşanlar kendi nefret bataklıklarında çırpınadursun; biz sizlere umut aşılamaya, destek olmaya devam edeceğiz."
Ufkunuzu karartmaya uğraşanlar kendi nefret bataklıklarında çırpınadursun; biz sizlere umut aşılamaya, destek olmaya devam edeceğiz."
Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz, işçinin çocuğundan diplomat olmaz, imam hatipliden hâkim-savcı olmaz, meslek liselerinden vali, kaymakam, bilim adamı çıkmaz dediler.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2022
Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz, köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz dediler.