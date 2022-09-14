Erdoğan: Vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz

"Sevgili genç kardeşlerim… Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. "Sevgili genç kardeşlerim… Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tek bir gencinin heba olmasına, yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.

Her evladımız bizim için paha biçilmez değerdedir, üzerine titrememizi hak edecek kıymettedir, geleceğimizi aydınlatan birer ışık hükmündedir. Her evladımız bizim için paha biçilmez değerdedir, üzerine titrememizi hak edecek kıymettedir, geleceğimizi aydınlatan birer ışık hükmündedir.

Maalesef millet olarak yakın geçmişte, gençlerimiz üzerinden oynanan oyunlar sebebiyle çok acılar çektik, çok bedeller ödedik.

Ülkemizin en kıymetli sermayesinin, yani gençlerinin bir bölümünü kirli oyunlara, provokasyonlara, sinsi hesaplara kurban verdik. Maalesef millet olarak yakın geçmişte, gençlerimiz üzerinden oynanan oyunlar sebebiyle çok acılar çektik, çok bedeller ödedik.Ülkemizin en kıymetli sermayesinin, yani gençlerinin bir bölümünü kirli oyunlara, provokasyonlara, sinsi hesaplara kurban verdik.

Öyle günler yaşadık ki bu ülkenin gençleri sağ-sol diye birbirine kurşun sıktı.

Bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri sokaklarda, meydanlarda birer piyon gibi kullanıldı.

Kandil’de kurulan insan pazarında bozuk para misali terör baronları tarafından insafsızca harcandı. Öyle günler yaşadık ki bu ülkenin gençleri sağ-sol diye birbirine kurşun sıktı.Bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri sokaklarda, meydanlarda birer piyon gibi kullanıldı.Kandil’de kurulan insan pazarında bozuk para misali terör baronları tarafından insafsızca harcandı.

Bu ülkenin nice gençleri, PKK’dan FETÖ’ye farklı görünüm altındaki terör örgütlerinin kanlı çarkları arasında öğütüldü.

Bu ülkenin nice gençleri, vesayet odaklarının kısır hesaplarına, marjinal yapıların kirli emellerine kurban edildi. Bu ülkenin nice gençleri, PKK’dan FETÖ’ye farklı görünüm altındaki terör örgütlerinin kanlı çarkları arasında öğütüldü.Bu ülkenin nice gençleri, vesayet odaklarının kısır hesaplarına, marjinal yapıların kirli emellerine kurban edildi.

Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz, işçinin çocuğundan diplomat olmaz, imam hatipliden hâkim-savcı olmaz, meslek liselerinden vali, kaymakam, bilim adamı çıkmaz dediler.

Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz, köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz dediler. Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz, işçinin çocuğundan diplomat olmaz, imam hatipliden hâkim-savcı olmaz, meslek liselerinden vali, kaymakam, bilim adamı çıkmaz dediler.Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz, köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz dediler.

Yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelerle heba ettiler, ruhlarını sattıkları efendilerine peşkeş çektiler.

Bunlar öyle alçak, öyle ahlaksız bir tezgâh kurdular ki kendi çocuklarıyla milletin çocukları arasında devasa bir uçurum oluşturdular. Yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelerle heba ettiler, ruhlarını sattıkları efendilerine peşkeş çektiler.Bunlar öyle alçak, öyle ahlaksız bir tezgâh kurdular ki kendi çocuklarıyla milletin çocukları arasında devasa bir uçurum oluşturdular.

Biz çok çetin mücadeleler verdik, çok ciddi zorluklarla karşılaştık, çok büyük engeller aştık ama bu oyunu bozduk.

Anayasamızda kayıt altına alınan fırsat eşitliğini hiçbir zaman tam manasıyla uygulamayanların tezgâhlarını bozarak Türkiye’yi her alanda en üst lige çıkardık. Biz çok çetin mücadeleler verdik, çok ciddi zorluklarla karşılaştık, çok büyük engeller aştık ama bu oyunu bozduk.Anayasamızda kayıt altına alınan fırsat eşitliğini hiçbir zaman tam manasıyla uygulamayanların tezgâhlarını bozarak Türkiye’yi her alanda en üst lige çıkardık.

Son 20 yılda yaptığımız demokrasi ve kalkınma devrimleriyle ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasbetme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik. Son 20 yılda yaptığımız demokrasi ve kalkınma devrimleriyle ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasbetme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdik.