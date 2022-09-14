https://sputniknews.com.tr/20220914/binali-yildirim-turkiyeyi-milli-gelirde-4-kat-buyuttuk-1061187874.html
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:12+0300
2022-09-14T19:12+0300
2022-09-14T19:25+0300
politika
binali yıldırım
sinop
milli gelir
akp
büyüme
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Sinop’a geldi. İlk olarak Sinop Valiliği’ni ziyaret edip burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım'a, Vali Erol Karaömeroğlu tarafından kente özgü el yapımı bıçak hediye edildi.Valilik ziyareti sonrası kentte esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu, hükümetlerinin kent ve bölgeye kazandırdığı yatırımları anlattı. Yıldırım, "Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor. Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik. AK Parti öncesi ülkede 20 milyon çalışan vardı. Bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen, yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen büyüdük. Çünkü kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop. Ülke olarak da Türkiye” dedi.‘Türkiye tekrar Cumhurbaşkanını seçecek’2023 seçiminin önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin arşivlerinde 100 yıl çok uzun bir süre değil. Osmanlının 619 yıl üç kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre devletler için. Biz yeni yüzyıla hazırlanıyoruz. Birinci milenyumdan ikinci yüzyıla geçişte de Sinop tekrar Cumhurbaşkanını seçecek, Türkiye tekrar Cumhurbaşkanını seçecek. Bu anlamda Sinop bize hep büyük destek olmuştur. 2023'te bu destek yine artış göstererek devam edecektir inşallah” diye konuştu.'Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur'Son günlerde bazı tutumlarıyla gündeme gelen Yunan yöneticilere yüklenen Yıldırım, “Yunanistan'ın son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz, onlar durmuyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir, ümit ederiz tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle de seçim zamanı oradaki komşularımızda yöneticilerin ayarları bozuluyor” şeklinde konuştu.'Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız'Müslüman dünyasında yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarını söyleyen Yıldırım, “Türkiye bölgenin teminatıdır. Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslarda Akdeniz'de Karadeniz'de her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna'daki tahıl koridorunun açılmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan'ın üçte ikisi sular altında kaldı, dünya seyrediyor. Ama onlarında yardımına imdadına koşan ülke Türkiye'dir, Türkiye'ye yakışan budur, beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Binali Yıldırım'a hediye takdim etti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/binali-yildirim-enerji-sorunu-yasayan-avrupaya-seslendi-buraya-gelsinler-1060993324.html
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binali yıldırım, sinop, milli gelir, akp, büyüme
binali yıldırım, sinop, milli gelir, akp, büyüme
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük
19:12 14.09.2022 (güncellendi: 19:25 14.09.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Sinop’a geldi. İlk olarak Sinop Valiliği’ni ziyaret edip burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım'a, Vali Erol Karaömeroğlu tarafından kente özgü el yapımı bıçak hediye edildi.
Valilik ziyareti sonrası kentte esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla da sohbet etti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu, hükümetlerinin kent ve bölgeye kazandırdığı yatırımları anlattı.
Yıldırım, "Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor. Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik. AK Parti öncesi ülkede 20 milyon çalışan vardı. Bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen, yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen büyüdük. Çünkü kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop. Ülke olarak da Türkiye” dedi.
‘Türkiye tekrar Cumhurbaşkanını seçecek’
2023 seçiminin önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin arşivlerinde 100 yıl çok uzun bir süre değil. Osmanlının 619 yıl üç kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre devletler için. Biz yeni yüzyıla hazırlanıyoruz. Birinci milenyumdan ikinci yüzyıla geçişte de Sinop tekrar Cumhurbaşkanını seçecek, Türkiye tekrar Cumhurbaşkanını seçecek. Bu anlamda Sinop bize hep büyük destek olmuştur. 2023'te bu destek yine artış göstererek devam edecektir inşallah” diye konuştu.
'Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur'
Son günlerde bazı tutumlarıyla gündeme gelen Yunan yöneticilere yüklenen Yıldırım, “Yunanistan'ın son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz, onlar durmuyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir, ümit ederiz tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle de seçim zamanı oradaki komşularımızda yöneticilerin ayarları bozuluyor” şeklinde konuştu.
'Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız'
Müslüman dünyasında yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarını söyleyen Yıldırım, “Türkiye bölgenin teminatıdır. Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslarda Akdeniz'de Karadeniz'de her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna'daki tahıl koridorunun açılmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan'ın üçte ikisi sular altında kaldı, dünya seyrediyor. Ama onlarında yardımına imdadına koşan ülke Türkiye'dir, Türkiye'ye yakışan budur, beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Binali Yıldırım'a hediye takdim etti.