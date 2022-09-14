https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-varanktan-yerli-motosiklet-mesaji-1061178627.html

Bakan Varank'tan yerli motosiklet mesajı: 'Açık çek veriyorum, desteklemeye hazırız'

Bakan Varank'tan yerli motosiklet mesajı: 'Açık çek veriyorum, desteklemeye hazırız'

Yerli otomobil TOGG seri üretim için gün sayarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli motosiklet mesajı geldi. Varank, "TOGG’la doğru zamanda... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T15:55+0300

2022-09-14T15:55+0300

2022-09-14T15:56+0300

türkiye

türkiye

milli

yerli

togg

motosiklet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055043842_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_931a083dfd7c324be121cfa88f2ebdb3.jpg

İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek" dedi.Türkiye'nin geleneksel motosiklet üretiminde geri kalmış olabileceğini söyleyen Varank, "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.'Prototipler hazır'Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti:'Açık çek veriyorum'Bu dönemde büyük çaplı yatırımları ve global markaları ülkeye kazandırmak gerektiğine işaret eden Varank, "Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.'Motosiklet endüstrisinde de yapılabilir'Varank, katılımcılarla bir müjde paylaşmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-varank-duyurdu-togg-2023-martta-satisa-cikiyor-1060575783.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, milli, yerli, togg, motosiklet