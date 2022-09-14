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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ab-enerji-firmalarinin-gelirlerini-sinirlandirmaya-hazirlaniyor-1061175556.html
AB, enerji firmalarının gelirlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor
AB, enerji firmalarının gelirlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini ve yüksek kar sağlayan... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:41+0300
2022-09-14T14:41+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
rusya
doğalgaz
enerji
ursula von der leyen
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Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda 'Birliğin Durumu' konulu konuşmasını yaptı.Avrupa'daki enerji krizine değinen von der Leyen, enerji altyapı yatırımlarının bir maliyetinin bulunduğunu ancak fosil yakıta bağımlılığın maliyetinin daha yüksek olduğunu vurguladı.Von der Leyen, "Avrupa'yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor" dedi.AB, doğalgaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, "Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak" diye konuştu.Doğalgaz tedarikini Rusya yerine, ABD, Norveç ve Nijerya gibi diğer güvenilir tedarikçilere yöneltmenin önemine işaret eden von der Leyen, AB'nin geçen yıl doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığını, bu oranın son dönemde yüzde 9'a indiğini aktardı."Rusya'nın enerji piyasamızı aktif biçimde manipüle etmeye devam ettiğini görüyoruz” diyen von der Leyen, Rusya’nın mevcut sözleşmelere uygun biçimde gazı Avrupa'ya göndermek yerine boşa yakmayı tercih ettiğini iddia etti.Yüksek kar sağlayan enerji şirketlerin gelirlerine üst sınırVon der Leyen, enerjide hedefe yönelik desteğe de ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.Düşük maliyetli elektrik üreticilerinin son dönemde aşırı yüksek karlar elde ettiklerini anımsatan von der Leyen bu gelirlere üst sınır uygulayacaklarını dile getirdi.Von der Leyen, "Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve karlar elde etmek yanlıştır. Bu zamanlarda, karlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir" dedi.Tekliflerinin fosil yakıttan elektrik üretenleri de kapsadığının altını çizen von der Leyen, fosil yakıt şirketlerinin de bu sürece katkı sağlamak zorunda olacağına işaret etti.Von der Leyen, bunların acil ve geçici önlemler olduğuna dikkati çekerek, bu katkılarda üye ülkelerin 140 milyareuro'an fazla kaynak elde edeceklerini vurguladı.Doğalgazda tavan fiyatDoğalgaza tavan fiyat uygulaması konusunda da çalışmalara devam ettiklerini belirten von der Leyen, enerjinin çok pahalı olmasının AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verdiğini anlattı.Von der Leyen, "Bugün gaz piyasalarımız, boru hattı gazından daha fazla miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanır duruma dönüşmüştür. Ancak gaz piyasasında kullanılan referans fiyat TTF buna uyum göstermedi" dedi.Komisyonun, elektrik ticareti için daha doğru bir ölçüt oluşturmaya çalışacağını söyleyen von der leyen, bunun piyasadaki değişiklikleri daha düzgün yansıtacağını ifade etti.Von der Leyen, elektrik vadeli işlem piyasalarındaki enerji şirketlerinin likidite konusunda ciddi sorunları olduğunu belirterek, teminat kurallarını değiştirerek sorunu hafifletmeyi planladıklarını dile getirdi.Hidrojenin, Avrupa'nın enerjideki durumunu tamamen değiştirebileceğini vurgulayan von der Leyen, 2030 yılına kadar 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme hedefi koyduklarını hatırlattı.Von der Leyen, hidrojen hedefini yakalamak ve bu alandaki yatırım boşluğunu doldurmak üzere yeni bir hidrojen piyasası kurulmasının önemine işaret etti.Avrupa hidrojen bankası kuracaklarını belirten von der Leyen, hidrojen piyasasının inşasına yardımcı olmak için 3 milyar euro yatırım yapılacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/almanya-nukleer-yakitlar-ab-yaptirimlarina-tabi-degil-rusyadan-uranyum-tedarikine-engel-yok-1061098811.html
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avrupa birliği, rusya, doğalgaz, enerji, ursula von der leyen
avrupa birliği, rusya, doğalgaz, enerji, ursula von der leyen

AB, enerji firmalarının gelirlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor

14:41 14.09.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini ve yüksek kar sağlayan fosil yakıt firmalarının vergilendirilmesini istedi.
Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda 'Birliğin Durumu' konulu konuşmasını yaptı.
Avrupa'daki enerji krizine değinen von der Leyen, enerji altyapı yatırımlarının bir maliyetinin bulunduğunu ancak fosil yakıta bağımlılığın maliyetinin daha yüksek olduğunu vurguladı.
Von der Leyen, "Avrupa'yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor" dedi.
AB, doğalgaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, "Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak" diye konuştu.
Doğalgaz tedarikini Rusya yerine, ABD, Norveç ve Nijerya gibi diğer güvenilir tedarikçilere yöneltmenin önemine işaret eden von der Leyen, AB'nin geçen yıl doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığını, bu oranın son dönemde yüzde 9'a indiğini aktardı.
"Rusya'nın enerji piyasamızı aktif biçimde manipüle etmeye devam ettiğini görüyoruz” diyen von der Leyen, Rusya’nın mevcut sözleşmelere uygun biçimde gazı Avrupa'ya göndermek yerine boşa yakmayı tercih ettiğini iddia etti.

Yüksek kar sağlayan enerji şirketlerin gelirlerine üst sınır

Von der Leyen, enerjide hedefe yönelik desteğe de ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Düşük maliyetli elektrik üreticilerinin son dönemde aşırı yüksek karlar elde ettiklerini anımsatan von der Leyen bu gelirlere üst sınır uygulayacaklarını dile getirdi.
Von der Leyen, "Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve karlar elde etmek yanlıştır. Bu zamanlarda, karlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir" dedi.
Tekliflerinin fosil yakıttan elektrik üretenleri de kapsadığının altını çizen von der Leyen, fosil yakıt şirketlerinin de bu sürece katkı sağlamak zorunda olacağına işaret etti.
Von der Leyen, bunların acil ve geçici önlemler olduğuna dikkati çekerek, bu katkılarda üye ülkelerin 140 milyareuro'an fazla kaynak elde edeceklerini vurguladı.

Doğalgazda tavan fiyat

Doğalgaza tavan fiyat uygulaması konusunda da çalışmalara devam ettiklerini belirten von der Leyen, enerjinin çok pahalı olmasının AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verdiğini anlattı.
Von der Leyen, "Bugün gaz piyasalarımız, boru hattı gazından daha fazla miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanır duruma dönüşmüştür. Ancak gaz piyasasında kullanılan referans fiyat TTF buna uyum göstermedi" dedi.
Komisyonun, elektrik ticareti için daha doğru bir ölçüt oluşturmaya çalışacağını söyleyen von der leyen, bunun piyasadaki değişiklikleri daha düzgün yansıtacağını ifade etti.
Von der Leyen, elektrik vadeli işlem piyasalarındaki enerji şirketlerinin likidite konusunda ciddi sorunları olduğunu belirterek, teminat kurallarını değiştirerek sorunu hafifletmeyi planladıklarını dile getirdi.
Hidrojenin, Avrupa'nın enerjideki durumunu tamamen değiştirebileceğini vurgulayan von der Leyen, 2030 yılına kadar 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme hedefi koyduklarını hatırlattı.
Von der Leyen, hidrojen hedefini yakalamak ve bu alandaki yatırım boşluğunu doldurmak üzere yeni bir hidrojen piyasası kurulmasının önemine işaret etti.
Avrupa hidrojen bankası kuracaklarını belirten von der Leyen, hidrojen piyasasının inşasına yardımcı olmak için 3 milyar euro yatırım yapılacağını kaydetti.
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