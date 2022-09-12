https://sputniknews.com.tr/20220912/almanya-nukleer-yakitlar-ab-yaptirimlarina-tabi-degil-rusyadan-uranyum-tedarikine-engel-yok-1061098811.html
Almanya: Nükleer yakıtlar AB yaptırımlarına tabi değil, Rusya'dan uranyum tedarikine engel yok
Almanya: Nükleer yakıtlar AB yaptırımlarına tabi değil, Rusya'dan uranyum tedarikine engel yok
Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Andreas Kuebler, ülkesinin Fransa'ya satmak üzere Rusya'dan uranyum alarak işlemesininin önünde herhangi bir engel olmadığını... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T15:53+0300
2022-09-12T15:53+0300
2022-09-12T15:55+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
nükleer
uranyum
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Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Andreas Kuebler, ülkesinin Rusya'dan tedarik ettiği uranyumu işleyerek Fransa'ya satmasına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.Kuebler, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'dan uranyum sevkiyatını engellemek için yasal bir dayanağımız yok, zira Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar, nükleer yakıtın gaz gibi ithalat yasaklarından muaf tutulmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.Daha önce çevreciler, Almanya ve Hollanda'ya Manş Denizi'nde seyreden ve uranyum sevkiyatı yapan Rus gemisi Mihail Dudin'in varış noktası Almanya-Hollanda sınırına yakın Lingen'deki bir işleme tesisine ulaşmasını engelleme çağrısı yapmıştı.Sözcü, sevkiyatta güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığının incelendiğini ve sonucun olumlu olduğunu, dolasıyla Alman makamlarının sevkiyatı engellemek için herhangi bir gerekçesinin olmadığını da sözlerine ekledi.Öte ynadan Kuebler, hükümetin Lingen'deki işleme tesisini kapatmaya çalıştığını da ifade ederek, "Bu tür sevkiyatları Rus işgali nedeniyle değil, aynı zamanda Almanya'nın genel olarak nükleeri terk etme kararı nedeniyle çok kritik olarak gördüğümüzü düşünmenizde bir beis yok. Hükümet Lingen'deki işleme tesisini ve yakınındaki Gronau'da bulunan ikinci fabrikayı kapatmak üzere çalışıyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220912/almanya-cumhurbaskani-enerji-fiyatlari-yuzunden-yoksullar-evini-kaybetme-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1061078694.html
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almanya, nükleer, uranyum
Almanya: Nükleer yakıtlar AB yaptırımlarına tabi değil, Rusya'dan uranyum tedarikine engel yok
15:53 12.09.2022 (güncellendi: 15:55 12.09.2022) Abone ol
Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Andreas Kuebler, ülkesinin Fransa'ya satmak üzere Rusya'dan uranyum alarak işlemesininin önünde herhangi bir engel olmadığını, zira nükleer yakıtların AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde yer almadığını söyledi.
Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Andreas Kuebler, ülkesinin Rusya'dan tedarik ettiği uranyumu işleyerek Fransa'ya satmasına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.
Kuebler, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'dan uranyum sevkiyatını engellemek için yasal bir dayanağımız yok, zira Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar, nükleer yakıtın gaz gibi ithalat yasaklarından muaf tutulmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce çevreciler, Almanya ve Hollanda'ya Manş Denizi'nde seyreden ve uranyum sevkiyatı yapan Rus gemisi Mihail Dudin'in varış noktası Almanya-Hollanda sınırına yakın Lingen'deki bir işleme tesisine ulaşmasını engelleme çağrısı yapmıştı.
Sözcü, sevkiyatta güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığının incelendiğini ve sonucun olumlu olduğunu, dolasıyla Alman makamlarının sevkiyatı engellemek için herhangi bir gerekçesinin olmadığını da sözlerine ekledi.
Öte ynadan Kuebler, hükümetin Lingen'deki işleme tesisini kapatmaya çalıştığını da ifade ederek, "Bu tür sevkiyatları Rus işgali nedeniyle değil, aynı zamanda Almanya'nın genel olarak nükleeri terk etme kararı nedeniyle çok kritik olarak gördüğümüzü düşünmenizde bir beis yok. Hükümet Lingen'deki işleme tesisini ve yakınındaki Gronau'da bulunan ikinci fabrikayı kapatmak üzere çalışıyor" diye konuştu.