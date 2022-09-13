https://sputniknews.com.tr/20220913/ukrayna-yeni-taslagini-yayinladi-abd-ingiltere-turkiyeden-guvenliginin-garantoru-olmasini-istedi-1061134401.html

Ukrayna yeni taslağını yayınladı: ABD, İngiltere, Türkiye'den güvenliğinin garantörü olmasını istedi

Ukrayna yeni taslağını yayınladı: ABD, İngiltere, Türkiye'den güvenliğinin garantörü olmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınladı. Taslakta Ukrayna tarafı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T14:33+0300

2022-09-13T14:33+0300

2022-09-13T15:18+0300

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

vladimir zelenskiy

türkiye

ingiltere

avustralya

avrupa birliği

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044146374_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_40d515cc7e9d57d1509510595d2258bc.jpg

Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verildi.Taslak metindeki ana maddeler şöyle:

ukrayna

rusya

ingiltere

avustralya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, türkiye, ingiltere, avustralya, avrupa birliği, abd