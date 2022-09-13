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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ukrayna-yeni-taslagini-yayinladi-abd-ingiltere-turkiyeden-guvenliginin-garantoru-olmasini-istedi-1061134401.html
Ukrayna yeni taslağını yayınladı: ABD, İngiltere, Türkiye'den güvenliğinin garantörü olmasını istedi
Ukrayna yeni taslağını yayınladı: ABD, İngiltere, Türkiye'den güvenliğinin garantörü olmasını istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınladı. Taslakta Ukrayna tarafı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T14:33+0300
2022-09-13T15:18+0300
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
vladimir zelenskiy
türkiye
ingiltere
avustralya
avrupa birliği
abd
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Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verildi.Taslak metindeki ana maddeler şöyle:
ukrayna
rusya
ingiltere
avustralya
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ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, türkiye, ingiltere, avustralya, avrupa birliği, abd
ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, türkiye, ingiltere, avustralya, avrupa birliği, abd

Ukrayna yeni taslağını yayınladı: ABD, İngiltere, Türkiye'den güvenliğinin garantörü olmasını istedi

14:33 13.09.2022 (güncellendi: 15:18 13.09.2022)
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınladı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etti.
Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.
Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verildi.
Taslak metindeki ana maddeler şöyle:
Ukrayna ile önerilen garantör ülkeler arasında bağlayıcı Kiev Güvenlik Anlaşması'nın imzalanması öneriliyor. Bunun alternatifi olarak ikili anlaşmalar akdedilebilecek.
Anlaşma ABD, Avustralya, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Türkiye, Fransa ile kuzey, orta ve güney Avrupa'daki ülkeleri ve Baltık ülkelerini birleştirecek.
Bağlayıcı anlaşmaya Ukrayna'ya hava ve füze savunma sistemleri tedarik edilmesi, Karadeniz'de bölgesel güvenlikle ilgili ek anlaşmalar dahil edilebilir.
Anlaşmanın imzalanması, Kiev'in NATO ve AB'ye üyelik planlarını rafa kaldırmayacak.
Kiev, üçüncü bir ülkenin Ukrayna'ya saldırması durumunda diğer ülkeler tarafından alınacak askeri, altyapı, teknik ve istihbari önlemlerin listesinin hazırlanmasını talep ediyor.
Ukrayna, müttefiklerinden Kiev'e silah ve istihbarat sağlamasını, ülkenin savunma sanayisine yatırım yapmalarını talep ediyor.
Anlaşmada, saldırgan ülkeye tam teşekküllü yaptırım paketinin uygulanması öngörülüyor.
Ukrayna ordusunun, AB'nin eğitim misyonlarına ve NATO'yla ortak tatbikatlara katılması planlanıyor.
Garantiler, tarafsızlık gibi belirli bir statü karşılığında takas unsuru olarak kullanılamayacak ya da Ukrayna'ya başkaca yükümlülükler ve kısıtlamalar getirmeyecek.
Garantiler, Ukrayna'nın asker sayısını veya askeri kapasitesini sınırlandırmasıyla ilgili bir yükümlülük getirmeyecek.
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