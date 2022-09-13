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Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü
Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü
Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında bir araya geldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:20+0300
2022-09-13T23:22+0300
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
memur-sen
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Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu ele aldı.Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre heyette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve bakanlık bürokratları yer aldı.Görüşmede, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, kamuda asıl istihdam biçiminin kadrolu olmasını teklif ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, memur-sen
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, memur-sen

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü

23:20 13.09.2022 (güncellendi: 23:22 13.09.2022)
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Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında bir araya geldi.
Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu ele aldı.
Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre heyette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve bakanlık bürokratları yer aldı.
Görüşmede, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, kamuda asıl istihdam biçiminin kadrolu olmasını teklif ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla mevcut 4/B sözleşmeli personelin tamamının, geçmiş dönem hizmet süreleri ve unvanları dikkate alınarak 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve özellikle belediyelerdeki sözleşmelilerin mağduriyetleri göz önünde bulundurularak 2011 ve 2013'te olduğu gibi kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı sözleşme türlerinde istihdam edilen personelin de kurumların ve çalışanların talepleri doğrultusunda kadroya alınması gerekmektedir."

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