https://sputniknews.com.tr/20220913/memur-sen-ile-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-heyetleri-bir-araya-geldi-1061152804.html

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu görüştü

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında bir araya geldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:20+0300

2022-09-13T23:20+0300

2022-09-13T23:22+0300

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

memur-sen

türkiye

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Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri sözleşmeli personelin durumunu ele aldı.Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre heyette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve bakanlık bürokratları yer aldı.Görüşmede, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, kamuda asıl istihdam biçiminin kadrolu olmasını teklif ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, memur-sen