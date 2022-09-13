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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/medvedev-kievin-guvenlik-garantileri-taslagi-ucuncu-dunya-savasinin-girizgahi-niteliginde-1061148664.html
Medvedev: Kiev'in güvenlik garantileri taslağı, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' niteliğinde
Medvedev: Kiev'in güvenlik garantileri taslağı, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' niteliğinde
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bugün Kiev tarafından açıklanan güvenlik garantileri taslağını 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı'... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:06+0300
2022-09-13T22:08+0300
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Kiev'deki siyasi entrika grubu, bir 'güvenlik garantileri' taslağı doğurdu, bunlar fiilen Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı niteliğinde. Elbette hiç kimse, Ukraynalı Nazilere hiçbir 'garanti' vermeyecek" dedi.Medvedev, Kiev'in önerdiği taslağın NATO'nun 5. maddesinin Ukrayna için uygulanmasıyla aynı anlama geleceğinin altını çizdi.NATO'nun 5. maddesine göre İttifak üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecektir.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verilmişti.
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dmitriy medvedev, ukrayna, rusya

Medvedev: Kiev'in güvenlik garantileri taslağı, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' niteliğinde

22:06 13.09.2022 (güncellendi: 22:08 13.09.2022)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bugün Kiev tarafından açıklanan güvenlik garantileri taslağını 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' olarak niteledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Kiev'deki siyasi entrika grubu, bir 'güvenlik garantileri' taslağı doğurdu, bunlar fiilen Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı niteliğinde. Elbette hiç kimse, Ukraynalı Nazilere hiçbir 'garanti' vermeyecek" dedi.

Medvedev, Kiev'in önerdiği taslağın NATO'nun 5. maddesinin Ukrayna için uygulanmasıyla aynı anlama geleceğinin altını çizdi.

NATO'nun 5. maddesine göre İttifak üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecektir.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.

Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.

Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verilmişti.
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