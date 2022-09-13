Medvedev: Kiev'in güvenlik garantileri taslağı, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' niteliğinde
22:06 13.09.2022 (güncellendi: 22:08 13.09.2022)
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bugün Kiev tarafından açıklanan güvenlik garantileri taslağını 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı' olarak niteledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Kiev'deki siyasi entrika grubu, bir 'güvenlik garantileri' taslağı doğurdu, bunlar fiilen Üçüncü Dünya Savaşı'nın girizgahı niteliğinde. Elbette hiç kimse, Ukraynalı Nazilere hiçbir 'garanti' vermeyecek" dedi.
Medvedev, Kiev'in önerdiği taslağın NATO'nun 5. maddesinin Ukrayna için uygulanmasıyla aynı anlama geleceğinin altını çizdi.
NATO'nun 5. maddesine göre İttifak üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecektir.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.
Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.
Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verilmişti.
Medvedev, Kiev'in önerdiği taslağın NATO'nun 5. maddesinin Ukrayna için uygulanmasıyla aynı anlama geleceğinin altını çizdi.
NATO'nun 5. maddesine göre İttifak üyeleri, kendilerinden birine yapılan saldırıyı hepsine yapılmış saldırı olarak değerlendirecektir.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ofisi, Kiev’in kendi için istediği güvenlik garantilerinin yer aldığı taslağı yayınlamıştı. Taslakta Ukrayna tarafı; AB, ABD, İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye garantör olmasını teklif etmişti.
Taslak metne göre Kiev'in güvenlik garantilerini imzalayan ülkeler, Ukrayna'ya yönelik bir saldırganlık durumunda bu ülkeye askeri yardım sunacak.
Taslak belgede, Ukrayna'ya saldırganlığı durdurma, egemenliğini yeniden tesis etme, güvenliğini, askeri üstünlüğünü sağlama ve her türlü tehditten kendi başına korunma imkanı sağlanması için garantör ülkelerin tüm ulusal ve kolektif güç unsurlarını kullanmalarına ve diplomatik, ekonomik ve askeri araçlar da dahil ilgili önlemleri uygulamalarına yönelik genişletilmiş güvenlik yükümlülüklerine yer verilmişti.