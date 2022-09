Kraliçeyle alay ettiği öne sürülen kişiye 2 yıl hapis cezası

https://sputniknews.com.tr/20220913/kraliceyle-alay-ettigi-one-surulen-kisiye-2-yil-hapis-cezasi-1061117664.html

Tayland'da bir protestocu, kraliçeyle alay ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

Bangkok Güney Ceza Mahkemesi'nde, Ekim 2020'de monarşi reformu talebiyle düzenlenen protesto kapsamındaki defilede, geleneksel kıyafetlerle yürüdüğü için kraliçeyi alaya aldığı iddia edilen Jatuporn 'New' Saeoueng adlı kadının davası görüldü.Jatuporn, ifadesinde geleneksel kıyafetleri, Kraliçe'yi taklit etmek veya kraliyet ailesiyle alay etmek için değil rahat hissettirdiği için her zaman giydiğini söyledi.Davacının konuyu yanlış anladığını savunan Jatuporn, mahkemeye geleneksel Tayland kıyafetleriyle katıldı.Başta, Jatuporn'u 'lese majeste' olarak adlandırılan 'krala ihanet' suçundan 3 yıl hapis ve 1500 Tayland bahtı (yaklaşık 755 TL) para cezasına çarptıran mahkeme, 23 yaşındaki kadının cezasını 2 yıl hapis ve bin baht (yaklaşık 502 TL) para cezasına indirdi.Jatuporn, mahkemenin ardından Kadınlar Merkezi Islah Kurumu'na gönderildi.2Avukatı, genç kadının kefaletle serbest bırakılması için gerekli başvuruları yaptı.'Bugün cezaevine gidiyorum'Jatuporn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahkeme beni 3 yılla cezalandırdı ama cezayı 2 yıla düşürdü. Temyiz Mahkemesinin, kefalet talebimizle ilgili süreci 3 gün sürecek, yani bugün cezaevine gidiyorum" ifadelerini kullandı.Diğer yandan, ülkedeki insan hakları örgütlerinin temsilcileri ve aktivistler, Jatuporn'un tahliyesini talep etti.Jatuporn 'New' Saeoueng, 29 Ekim 2020'de monarşi reformu talebiyle düzenlenen protestolarda bir sokak defilesi düzenlemiş ve kırmızı halıda geleneksel pembe kıyafetiyle yürürken bir arkadaşı da arkasından şemsiye tutmuştu.Defile, moda tasarımcısı Prenses Sirivannavari Nariratana'nın defilesine gönderme olarak yorumlanmıştı.Bu arada Kraliçe Suthida, etkinliklere ipek elbiselerle katılıyor ve diğer kraliyet ailesi üyelerine yapıldığı gibi ona da şemsiye tutuluyor.Tayland'da protestocular, Aralık 2019'da hükümet karşıtı protestolara başlamıştı. Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğünün tabi kılınmasını talep ediyor.Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan 'krala ihanet' yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

