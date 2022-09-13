https://sputniknews.com.tr/20220913/kralice-elizabethin-cenaze-torenine-rusya-belarus-ve-myanmar-davet-edilmedi--1061137089.html
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği, İran'a ise büyükelçi düzeyinde... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T15:50+0300
2022-09-13T15:50+0300
2022-09-13T15:52+0300
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belarus
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İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi. 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/kralice-elizabethin-cenazesine-katilacak-liderlere-ozel-jet-ve-helikopter-kullanmak-yasaklandi-1061085016.html
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ingiltere, rusya, belarus, myanmar, elizabeth, iran
ingiltere, rusya, belarus, myanmar, elizabeth, iran
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi
15:50 13.09.2022 (güncellendi: 15:52 13.09.2022) Abone ol
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildiği açıklandı.
İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.