https://sputniknews.com.tr/20220913/kgaoden-ermenistana-heyet-gonderme-karari--1061154987.html

KGAÖ'den Ermenistan'a heyet gönderme kararı

KGAÖ'den Ermenistan'a heyet gönderme kararı

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin tırmanması nedeniyle Ermenistan'a heyet gönderme kararı aldı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:59+0300

2022-09-13T23:59+0300

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KGAÖ Genel Sekreterliği, üyelerin Genel Sekreter Stanislav Zas başkanlığındaki bir heyeti Ermenistan'a göndermeyi kararlaştırdığını duyurdu.Örgütten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, KGAÖ'nün bölgedeki durumla ilgili patlak veren gerilimleri azaltmak için öneriler geliştireceği aktarıldı. Putin'den bilgilendirmeÖte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Ermenistan gerilimini düşürmek için Rusya’nın atacağı adımlar konusunda KGAÖ üyelerini bilgilendirdi. Putin’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik atacakları adımlar konusunda örgüte bilgi verdiği söylendi. KGAÖ Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının ortaya çıkan gerilimi düşürmek amacıyla atacağı ek pratik adımlar hakkında konsey üyelerini bilgilendirdi" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/agit-azerbaycan-ermenistan-sinirindaki-dusmanlik-derhal-durdurulmali-1061154100.html

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