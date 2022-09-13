https://sputniknews.com.tr/20220913/agit-azerbaycan-ermenistan-sinirindaki-dusmanlik-derhal-durdurulmali-1061154100.html

AGİT: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı

AGİT: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:48+0300

2022-09-13T23:48+0300

2022-09-13T23:48+0300

azerbaycan

ermenistan

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid’in iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin görüşlerine yer verildi.Dışişleri Bakanı Rau, son 18 ayda taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik uzlaşı da dahil elde edilen kazanımlara bu tür çatışmalar zarar verdiği gibi çok sayıda sivilin yaşamını da riske attığını aktardı.Rau, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli." görüşünü paylaştı.AGİT Genel Sekreteri Schmid, daha fazla can kaybının önlenmesi için çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirterek, Teşkilatın bölgede kalıcı barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu kaydetti.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlariyla-gorustu-1061152605.html

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azerbaycan, ermenistan, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)