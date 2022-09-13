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IŞİD'in yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD'in yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD'in 'üst düzey yöneticisinin' İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yakalanan IŞİD'in 'üst düzey yöneticilerinden' "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde şüphelinin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, bir iş yerine girmek için beklerken arkasını kontrol ettiği ve kalabalık bir noktada yürüdüğü anlar yer aldı.İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer'de evinin adresini belirledi.Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı. Şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli Sumaidai, 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/turkiyede-yakalanan-isid-ust-duzey-yoneticisi-tutuklandi-1061031590.html
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türkiye, mit, mit başkanlığı, işid, terör
türkiye, mit, mit başkanlığı, işid, terör

IŞİD'in yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı

13:44 13.09.2022 (güncellendi: 13:47 13.09.2022)
© AAIŞİD'in 'üst düzey yöneticisinin' İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD'in 'üst düzey yöneticisinin' İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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IŞİD'in 'üst düzey yöneticisinin' İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalanan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Sumaidai'nin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı anlar görüntülerde yer aldı.
İstanbul'da yakalanan IŞİD'in 'üst düzey yöneticilerinden' "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde şüphelinin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, bir iş yerine girmek için beklerken arkasını kontrol ettiği ve kalabalık bir noktada yürüdüğü anlar yer aldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer'de evinin adresini belirledi.
Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı. Şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli Sumaidai, 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.
DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
Türkiye'de yakalanan IŞİD üst düzey yöneticisi tutuklandı
9 Eylül, 22:31
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