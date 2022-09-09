https://sputniknews.com.tr/20220909/turkiyede-yakalanan-isid-ust-duzey-yoneticisi-tutuklandi-1061031590.html

Türkiye'de yakalanan IŞİD üst düzey yöneticisi tutuklandı

Türkiye'de yakalanan IŞİD üst düzey yöneticisi tutuklandı

IŞİD'in 'üst düzey yöneticilerinden' 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlıktan... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T22:31+0300

2022-09-09T22:31+0300

2022-09-09T22:33+0300

türkiye

işid

türkiye

musul

bashar hattab ghazal al sumaidai

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan IŞİD üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.Hakimlik kararında, şüphelinin örgütün 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle ilgili idari görev üstlendiği, örgüt yönetiminin şüphelinin "Şeri hukuk" bilgisinden ve fetvalarından faydalandığı belirtildi.Önce sözde eğitim bakanı sonra da "kadıların kadısı" görevi üstlenen şüphelinin pek çok ihtilaf üzerine kararlar verdiği kaydedilen kararda, şüphelinin örgütün lideri tarafından üst düzey görevlere hazırlandığı aktarıldı.Örgütün üst düzey yöneticilerden Abdullah Kardaş'ın ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporlarında belirtildiği üzere örgütün yeni liderinin şüpheli Sumaidai şeklinde açıklandığı kaydedildi.İfadesi ortaya çıktıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan şüpheli, ifadesinde örgüte katılmadan önce Irak'ta din alimliği yaptığını söyledi.Şüpheli, öğrencilerinden birinin, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olan Ebu Müslim El Türkmani kod adlı kişinin oğlu olduğunu belirtti.Örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin, 2012 yılında bu kişi aracılığıyla örgüte biat etmesi talimatının verildiğini kaydeden şüpheli, böylece Musul'da örgüte katıldığını ifade etti.Şüpheli, örgütte "Üstad Zeyd" kod adını kullandığını kabul ederken, 2014 yılında IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinden sonra örgütün eğitim bakanı yapıldığını söyledi.Bir süre sözde eğitim bakanlığı yapan şüpheli, daha sonra da sözde adalet bakanlığı yaptığını kaydetti.Örgütte lider hatta "halife" konumunda bir kişi olabileceğini hissettiğini bildiren şüpheli, o dönem halifenin yardımcısı konumundaki kişinin kendisinin emrine verildiğini anlattı.Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediAvukat eşliğinde yaklaşık 6 saat ifade veren şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.

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işid, türkiye, musul, bashar hattab ghazal al sumaidai