https://sputniknews.com.tr/20220913/icki-icerken-birbirlerini-vurdular-1061124624.html

İçki içerken birbirlerini vurdular

İçki içerken birbirlerini vurdular

Adana’da birlikte içki içerken kavga eden İsmail Ballı ve Erkan Demirbağ, tabancayla birbirlerini vurdu. Bacağından vurulan Demirbağ, tedavisinin ardından... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T10:54+0300

2022-09-13T10:54+0300

2022-09-13T10:54+0300

türkiye

adana

içki

silah

tartışma

hayati tehlike

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Adana'da Aynı mahallede oturan İsmail Ballı, Erkan Demirbağ, Adnan H., Mehmet Ç. ve Faruk U. buluşup, metruk binada içki içmeye başladı.Bir süre sonra Ballı ile Demirbağ arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Ballı, belindeki tabancayı çıkarıp Demirbağ’ı bacağından vurdu. Demirbağ da tabancasını çekip Ballı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İsmail Ballı, ambulansa yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Ballı, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Demirbağ ile kavgaya karıştığı öne sürülen Adnan H., Mehmet Ç. Ve Faruk U.’yu adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.Hayati tehlikesi sürüyorTedavisinin ardından emniyete götürülen Erkan Demirbağ, ifadesinde, “Aramızda küfürleşme olunca tabancasıyla beni vurdu. Ben de kendimi korumak için ateş ettim” dedi.İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erkan Demirbağ, tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren İsmail Ballı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/patronu-tarafindan-tufekle-vurulan-isci-hayatini-kaybetti-1060815928.html

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adana, içki, silah, tartışma, hayati tehlike