https://sputniknews.com.tr/20220905/patronu-tarafindan-tufekle-vurulan-isci-hayatini-kaybetti-1060815928.html

Patronu tarafından tüfekle vurulan işçi hayatını kaybetti

Patronu tarafından tüfekle vurulan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı patronu tarafından tüfekle vurulan Muhammed Kara, hayatını kaybetti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T13:30+0300

2022-09-05T13:30+0300

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Edremit ilçesinde iş yeri bulunan Zafer Ö. (39), yanında çalışan ve bugün işe gelmeyen Muhammed Kara (24) ile işe gelmemesi nedeniyle telefonda tartıştı.Zafer Ö., telefondaki tartışmanın ardından Kara'nın İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi'ndeki evinin önüne gitti. Burada ikili arasında tekrar çıkan tartışmada Zafer Ö., arabasından aldığı tüfekle Kara'ya ateş etti.Baş ve karın bölgelerinden yaralanan Kara, çevredeki vatandaşlar tarafından Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kara'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Zafer Ö.'nün ise olayın ardından suç aletiyle Edremit Emniyet Müdürlüğü Körfez Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

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