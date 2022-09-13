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Araştırma: Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu 5 dakika yürüyüş
Araştırma: Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu 5 dakika yürüyüş
Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en iyi yolunun bebeği 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkarmak olduğunu iddia etti. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:30+0300
2022-09-13T23:30+0300
bebek
yaşam
ağlamak
araştırma
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News Wise'da yer alan habere göre, son yapılan araştırma, bebekleri aşırı derecede ağlayan ve uyumayı reddeden ebeveynler için umut içeriyor.Araştırmacılar 21 bebeğin tepkilerini 'yürüyen anneleri tarafından tutulmak, oturan anneleri tarafından tutulmak, hareketsiz beşikte yatmak ve sallanan beşikte yatmak' üzere dört koşul altında karşılaştırdı.Yürüdüğü esnada annesi tarafından tutulan ağlayan bebeklerin 30 saniye içerisinde sakinleştiği ve kalp atışlarının yavaşladığı ortaya çıktı.Ağlayan bebeğin anne kucağında beş dakikalık yürüyüşte ise daha etkin sonuçlar görüldü. Araştırma kapsamındaki bütün ağlayan bebeklerin ağlaması durdu ve neredeyse yarısı uykuya daldı.Benzer sakinleştirici etki, bebekler sallanan bir beşiğe yerleştirildiğinde meydana geldi ancak anne bebeği otururken tuttuğunda veya bebeği hareketsiz bir beşiğe koyduğunda aynı sonuç elde edilemedi.Araştırmada, ebeveynlerin ağlayan bebekleri kucakta tutmalarını ve onlarla beş dakika yürümeleri ve ardından bebeklerini yatağa koymadan önce beş ila sekiz dakika tutmaları tavsiye ediliyor.RIKEN Beyin Bilimi Merkezi ve Japonya Bilimi Teşvik Derneği tarafından desteklenen araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.
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bebek, ağlamak, araştırma
bebek, ağlamak, araştırma

Araştırma: Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu 5 dakika yürüyüş

23:30 13.09.2022
© AAAğlayan bebek
Ağlayan bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en iyi yolunun bebeği 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkarmak olduğunu iddia etti.
News Wise'da yer alan habere göre, son yapılan araştırma, bebekleri aşırı derecede ağlayan ve uyumayı reddeden ebeveynler için umut içeriyor.
Araştırmacılar 21 bebeğin tepkilerini 'yürüyen anneleri tarafından tutulmak, oturan anneleri tarafından tutulmak, hareketsiz beşikte yatmak ve sallanan beşikte yatmak' üzere dört koşul altında karşılaştırdı.
Yürüdüğü esnada annesi tarafından tutulan ağlayan bebeklerin 30 saniye içerisinde sakinleştiği ve kalp atışlarının yavaşladığı ortaya çıktı.
Ağlayan bebeğin anne kucağında beş dakikalık yürüyüşte ise daha etkin sonuçlar görüldü. Araştırma kapsamındaki bütün ağlayan bebeklerin ağlaması durdu ve neredeyse yarısı uykuya daldı.
Benzer sakinleştirici etki, bebekler sallanan bir beşiğe yerleştirildiğinde meydana geldi ancak anne bebeği otururken tuttuğunda veya bebeği hareketsiz bir beşiğe koyduğunda aynı sonuç elde edilemedi.
Araştırmada, ebeveynlerin ağlayan bebekleri kucakta tutmalarını ve onlarla beş dakika yürümeleri ve ardından bebeklerini yatağa koymadan önce beş ila sekiz dakika tutmaları tavsiye ediliyor.
RIKEN Beyin Bilimi Merkezi ve Japonya Bilimi Teşvik Derneği tarafından desteklenen araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.
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