https://sputniknews.com.tr/20220911/tup-bebek-tedavisi-sirasinda-dogal-yolla-smali-bebek-sahibi-olan-cift-40-milyon-liralik-davasi-acti-1061078561.html

Tüp bebek tedavisi sırasında doğal yolla SMA’lı bebek sahibi olan çift, 40 milyon liralık dava açtı

Tüp bebek tedavisi sırasında doğal yolla SMA’lı bebek sahibi olan çift, 40 milyon liralık dava açtı

Adana’da SMA hastası olarak doğan bebek için bir doktora 40 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Rekor sevideki tazminat talebi hekimlerin tepkisine neden... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T23:47+0300

2022-09-11T23:47+0300

2022-09-11T23:50+0300

türkiye

tüp bebek

spinal müsküler atrofi (sma)

sma

ebeveyn

doktor

tazminat davası

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Adana’da bebekleri olmayan bir çift tüp bebek tedavisi için bir kadın doğum uzmanı doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edilirken, çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebeğin SMA’lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı. Arabulucuk süreci tamamlanan davada, aile, hekimden 40 milyon TL’lik tazminat isterken, hekimler ise rekor seviyedeki tazminat talebine tepki gösterdi. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, yaptığı açıklamada yaşanan süreci ve tazminat talebine tepkisini şöyle dile getirdi:40 milyon TL’lik tazminat davasını doktorların karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini aksi takdirde hekimlerin çalışma şartlarını da etkileyeceği belirtti.Yaptırdıkları tetkiklerle ekonomik kazanç elde edeceklerini belirten Bayram, “Amerika Birleşik Devletlerinde 100 liralık harcamanın 30 lirası defansif tıpla ilgili yani hekimin kendini korumasıyla ilgili Türkiye’de bu yüzde 10-15 olsun bu bile yaklaşık 7-8 milyar dolar yapıyor. Halbuki devletin ufacık bir düzenleme ile tamamen yok etmesi mümkün. Mesela devlet 500 milyon dolar harcama yapsın malpraktisle ilgili hiç bir şey kalmaz. Hekimlerin defansif amaçta çekinik tıp dediğimiz bu amaçta istediği hiçbir tetkik hiçbir tahlil kalmaz ve dolayısıyla hekimler ve bizler ekonomik anlamda çok ciddi kazanımlar elde ederiz” ifadelerini kullandı.

türkiye

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tüp bebek, spinal müsküler atrofi (sma), sma, ebeveyn, doktor, tazminat davası