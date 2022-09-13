Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi
22:33 13.09.2022 (güncellendi: 22:39 13.09.2022)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana’nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje ele geçirildi.
Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje, 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. serbest bırakıldı, K.K, S.Ç. ve Y.E.A adli kontrol şartıyla salıverildi.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
1/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
2/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
3/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
1/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
2/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
3/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.