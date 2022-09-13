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Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi
Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi
Adana’nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:33+0300
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adana
tarihi eser
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Adana'nın Feke ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje ele geçirildi.Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje, 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. serbest bırakıldı, K.K, S.Ç. ve Y.E.A adli kontrol şartıyla salıverildi.
https://sputniknews.com.tr/20220610/defineci-tarihi-eserlerle-yakalandi-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-143-sikke-ele-gecirildi--1057258251.html
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adana, tarihi eser, feke
adana, tarihi eser, feke

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi

22:33 13.09.2022 (güncellendi: 22:39 13.09.2022)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana’nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje ele geçirildi.
Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje, 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. serbest bırakıldı, K.K, S.Ç. ve Y.E.A adli kontrol şartıyla salıverildi.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
1/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
2/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
3/3
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
10 Haziran , 23:12
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