https://sputniknews.com.tr/20220913/adanada-tarihi-eser-niteligi-tasidigi-degerlendirilen-73-obje-ele-gecirildi-1061150265.html

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 73 obje ele geçirildi

Adana’nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T22:33+0300

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Adana'nın Feke ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje ele geçirildi.Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen K.K, M.Ç, S.Ç. ve Y.E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 73 obje, 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. serbest bırakıldı, K.K, S.Ç. ve Y.E.A adli kontrol şartıyla salıverildi.

https://sputniknews.com.tr/20220610/defineci-tarihi-eserlerle-yakalandi-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-143-sikke-ele-gecirildi--1057258251.html

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