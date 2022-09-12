https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-sahil-guvenlik-birimlerinin-taciz-atesi-actigi-gemi-haydarpasa-limanina-yanasti-1061105578.html

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' adlı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T20:25+0300

2022-09-12T20:25+0300

2022-09-12T20:27+0300

yunanistan sahil güvenlik

türkiye

haydarpaşa limanı

taciz ateşi

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Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz ateşi açılan 'Anatolian' Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.'Mavi Marmara' gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen 'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220910/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistan-gucleri-bozcaada-aciklarinda-ro-ro-gemisine-ates-acti-1061054581.html

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yunanistan sahil güvenlik, haydarpaşa limanı, taciz ateşi