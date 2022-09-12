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https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-sahil-guvenlik-birimlerinin-taciz-atesi-actigi-gemi-haydarpasa-limanina-yanasti-1061105578.html
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' adlı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:25+0300
2022-09-12T20:27+0300
yunanistan sahil güvenlik
türkiye
haydarpaşa limanı
taciz ateşi
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Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz ateşi açılan 'Anatolian' Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.'Mavi Marmara' gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen 'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220910/sahil-guvenlik-komutanligi-yunanistan-gucleri-bozcaada-aciklarinda-ro-ro-gemisine-ates-acti-1061054581.html
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yunanistan sahil güvenlik, haydarpaşa limanı, taciz ateşi
yunanistan sahil güvenlik, haydarpaşa limanı, taciz ateşi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

20:25 12.09.2022 (güncellendi: 20:27 12.09.2022)
© AA'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisi
'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisi, Haydarpaşa Limanı'na demirledi.
Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz ateşi açılan 'Anatolian' Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.
'Mavi Marmara' gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen 'Anatolian' adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.
Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.
Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.
18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
DÜNYA
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
10 Eylül, 20:21
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